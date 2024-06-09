По неофициальной информации, которой располагает агентство LETA, лидерами выборов в Европарламент в Латвии являются партии "Новое Единство" и Национальное объединение.

Например, в Валмиерском крае, где обе эти партии традиционно добивались хороших успехов, подсчитав почти половину голосов, "Новое Единство" получило около 30% поддержки избирателей, а Нацобъединение – около 25%. Ближайшие конкуренты "Для развития Латвии" и "Объединенный список" имеют около 10% поддержки избирателей.

Но не везде в Латвии доминирование этих двух партий над конкурентами было столь значительным. Так, в Риге на участках в Золитуде и Плявниеки уже традиционно победила социал-демократическая партия "Согласие". Партия "Прогресивие" также показала относительно лучшие результаты в столице, но "Новое Единство" и "Национальное объединение" тоже весьма убедительно выступили в Риге. В частности, "Новое Единство" стало победителем на нескольких наиболее посещаемых избирательных участках.

Партия "Латвия на первом месте" также набрала достаточно голосов, чтобы получить мандат Европарламента, но пока неясно, сможет ли партия "Стабильность" получить достаточную поддержку избирателей, чтобы ее представитель мог работать в ЕП. Если это не удастся, то "Новое Единство" и Национальное объединение получат по два мандата, а пять партий - "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Латвия на первом месте", "Согласие" и "Прогрессивнье" - по одному.

В соцсетях возможные результаты выборов в Европарламент в Латвии загадочно представил помощник депутата Европарламента Ивара Иябса Петерис Винкелис: "Всего девять грузчиков: 22 яблока, 17 подвязок, 12 докторов, по шесть красных, бульдозеры, конвои и кепки". Такой исход выборов в процентном отношении означал бы, что две ведущие партии получили бы по два мандата, а еще пять - по одному.

Всего на выборах в Европарламент в Латвии участвовало 16 списков.

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