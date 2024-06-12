Если у Рижского самоуправления возникнут убытки в проекте перестройки променада на ул. Мукусалас, оно рассмотрит возможность выступить против виновных, признал сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство), сообщает агентство LETA.

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы решил выделить дополнительные 118 723 евро на перестройку променада на ул. Мукусалас, так как был неправильно спроектирован пешеходный мостик под Каменным мостом и его пришлось перепроектировать.

Кирсис пояснил, что дополнительные средства необходимы для проведения экспертизы. Это не траты в области строительства. Мостик был перепроектирован и нуждается в повторной экспертизе.

Если у самоуправления возникнут убытки в проекте, то будет рассмотрена возможность выступить против проектировщика или эксперта, давшего заключение.

Кирсис подчеркнул, что на муниципалитете лежит ответственность не только как на заказчике. Он также должен нести ответственность за формирование рынка и порядок в нем. Самоуправление не должно терять свою воспитательную функцию.

Как сообщалось, реализация проекта ведется на общую сумму до 30,5 млн евро, включая расходы на строительный и авторский надзор.

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