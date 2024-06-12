Foto: LETA

Если у Рижского самоуправления возникнут убытки в проекте перестройки променада на ул. Мукусалас, оно рассмотрит возможность выступить против виновных, признал сегодня на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис (Новое единство), сообщает агентство LETA.

Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы решил выделить дополнительные 118 723 евро на перестройку променада на ул. Мукусалас, так как был неправильно спроектирован пешеходный мостик под Каменным мостом и его пришлось перепроектировать.

Кирсис пояснил, что дополнительные средства необходимы для проведения экспертизы. Это не траты в области строительства. Мостик был перепроектирован и нуждается в повторной экспертизе.

Если у самоуправления возникнут убытки в проекте, то будет рассмотрена возможность выступить против проектировщика или эксперта, давшего заключение.

Кирсис подчеркнул, что на муниципалитете лежит ответственность не только как на заказчике. Он также должен нести ответственность за формирование рынка и порядок в нем. Самоуправление не должно терять свою воспитательную функцию.

Как сообщалось, реализация проекта ведется на общую сумму до 30,5 млн евро, включая расходы на строительный и авторский надзор.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit