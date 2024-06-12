В 2023 году 25,6% латвийцев находились под угрозой бедности или социальной маргинализации, следует из данных Европейского бюро статистики (Eurostat). Латвия входит в пятерку стран, где наибольшая доля населения подвержена таким рискам.

Eurostat считает людьми, подверженными риску бедности или социальной маргинализации, тех, кто живет в домохозяйствах, удовлетворяющих хотя бы одному из трех критериев:

доход на уровне ниже 60% от среднего по стране (исследователи подчеркивают, что это необязательно означает низкий уровень жизни);

тяжелая социальная и материальная депривация (неспособность или ограниченная способность справляться с непредвиденными расходами или выплачивать платежи по кредитам, ездить в отпуск, разнообразно питаться, регулярно заменять изношенную одежду и обувь, посещать развлекательные мероприятия, встречаться с друзьями в ресторанах и т.д.);

низкая интенсивность труда (жители домохозяйства трудоспособного возраста, исключая студентов и пенсионеров, провели на работе не более 20% своего потенциального рабочего времени).

В среднем по Евросоюзу в 2023 году риск бедности или социальной маргинализации составил 21,4%, снизившись на 0,2% по сравнению с показателями предыдущего года. Самый низкий риск был зафиксирован в Чехии (12%), Словении (13,7%) и Финляндии (15,8%), самый высокий — в Румынии (32%), Болгарии (30%) и Испании (26,5%).

Страны Балтии по этому показателю расположились в рейтинге на местах с пятого по седьмое: в Латвии риск составил 25,6%, в Литве — 24,3%, в Эстонии — 24,2%. Во всех трех странах наблюдалось незначительное снижение рисков (в Латвии и Литве — на доли процента, в Эстонии — на 1%).

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