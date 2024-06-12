Сегодня Рижская дума приняла обязательные правила о защите, содержании и рубке деревьев, растущих за пределами леса, которые запрещают причинять вред деревьям, растущим за пределами леса, сообщает Парковка транспортных средств в оптимальной зоне защиты корней также будет рассматриваться как повреждение дерева.

Правилами планируется запретить совершение любых действий, которые могут прямо или косвенно повредить дерево, вызвав частичную или полную утрату его способности к росту.

Повреждением дерева считается ломание веток, растущих из ствола, несоответствующий уход за кроной, срезание и срывание коры, проделывание дыр в стволе, травмирование корней, механическое или химическое повреждение или иное воздействие на дерево.

Повреждение дерева или его корневой системы также вызывает строительство инженерных сетей, копание, повышение уровня грунта, использование тракторной техники для копания в минимальной зоне защиты корней.

Передвижение и парковка транспортных средств в оптимальной зоне защиты корней, если это не связано с обслуживанием дерева или работой спецслужб, также будет рассматриваться как повреждение дерева.

Повреждением дерева будет считаться пересадка дерева или ненадлежащее содержание пересаженного дерева, в результате чего в течение пяти лет после его пересадки снижается рост дерева.

На вырубку деревьев потребуется получить разрешение.

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