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Юридическая комиссия Сейма сегодня концептуально поддержала поправки к закону об установлении административной ответственности за сексуальные домогательства, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

Поправки предполагается внести в закон об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Авторы законопроекта отмечают, что все чаще пострадавшие открывают обществу случаи, когда в различных повседневных бытовых ситуациях подвергались наглым сексуальным домогательствам.

Под сексуальными домогательствами в понимании законопроекта понимаются, например, сексистские оскорбительные заявления в общественном месте, например, на работе или в учебном заведении, нежелательные умышленные прикосновения, высказывание комментариев интимного характера или отправка информации сексуального характера. Сексуальные домогательства создают пугающую, враждебную, вызывающую деградацию, унижающую или оскорбительную среду, атмосферу в конкретном месте, ситуации или отношениях, говорится в аннотации к законопроекту.

"К сексуальным домогательствам нельзя относиться с терпимостью, и за это должна быть предусмотрена ответственность. Комиссия вместе со знатоками сферы юстиции продолжит работу в следующих чтениях законопроекта, чтобы признаки административного правонарушения были точно определены, что является важным условием для их правильного применения", - заявил председатель комиссии Андрей Юдин.

Установление административной ответственности за сексуальные домогательства является важным шагом для удержания от совершения дальнейших нарушений сексуального характера с более вредными последствиями, ответственность за которые установлена уголовным законом, а именно за преступления против нравственности и половой неприкосновенности, заявляют авторы законопроекта.

Поправками планируется установить, что компетенция ведения процесса административного правонарушения за сексуальные домогательства будет у Государстенной полиции, которая уже расследует уголовные процессы о сексуальных преступлениях.

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