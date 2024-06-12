В соответствии с графиком первой очереди плана по развитию военного полигона "Селия" на принадлежащих государству территориях начаты работы по вырубке леса на площади 450 гектаров, сообщили агентству LETA в латвийском Министерстве обороны.

Договор о вырубке лесных площадей заключен с Latvijas valsts meži, которое выполняет работы согласно закону о лесе, правилам Кабинета министров, а также предоставленным Государственной службой леса удостоверениям.

Наряду с обезлесиванием предусмотренных для военного полигона территорий Latvijas valsts meži выполняет работы по обслуживанию других прилегающих государственных лесных площадей в соответствии с хозяйственными планами предприятия.

Как сообщалось, 22 июня 2023 года Сейм принял закон о создании военного полигона "Селия", определив его нахождение на территориях Екабпилсского и Айзкраукльского краев, а также присвоив ему статус объекта национальных интересов.

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