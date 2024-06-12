Министерство обороны подготовило руководство по сотрудничеству муниципалитетов с Национальными вооруженными силами (НВС). В документе говорится, что в случае войны муниципалитеты должны помогать в создании баррикад и захоронении жителей. Также рекомендуется замена и закрашивание уличных знаков для дезориентации противника.

Этот документ является первой версией основных принципов для работы латвийских самоуправлений в условиях военной угрозы. Руководство разработано с учетом опыта украинских муниципалитетов во время российского нападения, а также опыта сотрудничества Министерства обороны, НВС, других учреждений и организаций.

Подчеркивается, что одной из функций муниципалитетов является проведение мероприятий в области гражданской защиты и управления катастрофами, пожарной безопасности и пожаротушения. Цель руководящих принципов - информировать руководителей комиссий по гражданской защите муниципалитетов и территорий сотрудничества о сотрудничестве с НВС и дать рекомендации по действиям в случае военной угрозы.

Эта информация должна сформировать единое понимание среди ведущих должностных лиц муниципалитетов и оборонного сектора о том, как подготовиться к возможной военной угрозе своевременно, планируя необходимые ресурсы и разрабатывая алгоритмы действий.

В разделе "Критические функции и мероприятия муниципалитетов" руководства указывается необходимость своевременного информирования жителей о необходимом поведении в различных угрозах, возможном ходе эвакуации и поддержке, предоставляемой муниципалитетами в этом процессе.

Эксперты рекомендуют учитывать, что для качественной подготовки информации в условиях кризиса может не хватить времени, поэтому планы коммуникации следует готовить и актуализировать постоянно. Информацию можно распространять среди жителей через социальные сети, а также через громкоговорители и другие доступные решения, муниципальные работники могут обходить дома. Также в руководстве рекомендуется привлекать неформальных лидеров мнений, таких как священники и уважаемые в обществе лица, которые при необходимости могут информировать и разъяснять актуальные вопросы, необходимые действия и т.д.

Что касается защиты важной инфраструктуры муниципалитетов, в руководстве рекомендуется обеспечить меры физической безопасности, а именно готовность защищать объекты инфраструктуры от несанкционированного доступа, саботажа или вандализма. Также рекомендуется запастись резервными генераторами, системами связи, резервными копиями данных, а также инвестировать в модернизацию инфраструктуры, чтобы уменьшить возможное воздействие угроз на критическую инфраструктуру и улучшить её безопасность и устойчивость.

В Латвии все ещё разрабатывается национальное регулирование по вопросу убежищ, однако в руководстве рекомендуется муниципалитетам выявить убежища и строения, которые могут быть приспособлены для этой цели. Также предполагается информировать жителей о медицинских пунктах и местах, где можно получить средства защиты от оружия массового уничтожения, например, противогазы. Эксперты также рекомендуют поддерживать способность обеспечивать пищу, воду и минимальную медицинскую помощь в местах убежищ.

Муниципалитетам рекомендуется заключать контракты с коммерческими организациями для обеспечения эвакуационных услуг. Также следует своевременно осуществлять информирование населения о необходимости эвакуации, эвакуационных маршрутах, местах сбора и инструкциях по безопасности. Специалисты рекомендуют муниципалитетам создать мобильные формирования гражданской защиты для координации процесса эвакуации населения. Муниципалитетам, расположенным на восточной границе, следует разрабатывать планы эвакуации для большего числа людей.

В случае военного конфликта НВС ожидает от муниципалитетов помощи в создании баррикад, осуществлении блокирования дорог для затруднения перемещения противника и контроля территории. Это должно происходить в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами. Также может быть полезной замена и закрашивание уличных знаков для дезориентации противника.

Муниципалитетам рекомендуется участвовать в защите культурного наследия с помощью физических и символических барьеров, чтобы противостоять культурной ассимиляции и сохранить свою идентичность. "Поддержание и актуализация контактов с городами-побратимами для оказания поддержки. Создание и поддержание списка доступных ресурсов местных предприятий, которые могут быть использованы в условиях кризиса. Постоянное сотрудничество с местными сообществами, неправительственными организациями и гражданскими активистами, поддержка их инициатив, способствующих развитию культуры соучастия и локального патриотизма", - перечисляет рекомендуемые мероприятия НВС.

В разделе о критически важных услугах муниципалитетов рекомендуется уделить больше внимания безопасности услуг водоснабжения и водоснабжающей инфраструктуры, а также безопасности услуг теплоснабжения. Например, муниципалитетам рекомендуется проводить превентивное обслуживание для уменьшения риска повреждений и обеспечения стабильной работы во время войны, необходимо осмотреть отопительные инфраструктуры, включая котлы, печи и распределительные сети, и регулярно проводить их профилактическое обслуживание.

В руководстве также изложены рекомендации по управлению бытовыми отходами, здравоохранению, социальным услугам, выдаче населению товаров первой необходимости.

В рекомендациях НВС также рассматривается вопрос захоронения погибших гражданских лиц, "поскольку в зависимости от обстоятельств может возникнуть необходимость проведения массовых захоронений". НВС рекомендует выявить возможные места и технику для проведения захоронений в большом масштабе. Места захоронений следует располагать далеко от источников воды и населённых пунктов, чтобы свести к минимуму риск заражения и соблюдать санитарные нормы для общественного здоровья.

По возможности следует стараться надлежащим образом идентифицировать погибших и документировать их личность. Информация о погибших должна быть доступна ответственным учреждениям, а также семьям, ищущим пропавших родственников. Также следует вести точный учёт похоронных работ, включая местоположение могил и количество захороненных лиц.

Во вторник министр обороны Андрис Спрудс встретился с руководством Союза самоуправлений Латвии, чтобы обсудить упомянутое руководство.

На следующей неделе, 19 июня, состоится онлайн-вебинар, на котором представители оборонной отрасли познакомят руководителей муниципалитетов с данным документом.

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