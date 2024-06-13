Избранные от Латвии депутаты Европейского парламента (ЕП) будут получать 10 377 евро в месяц до уплаты налогов, а также различные доплаты, говорится на сайте ЕП.

Учитывая, что страны-члены могут взимать дополнительные сборы, окончательная сумма зарплаты будет зависеть от налогового режима страны происхождения евродепутата. Установлено, что размер зарплаты депутата составляет 38,5% от основной зарплаты судьи Суда Европейского союза. Месячная брутто зарплата европарламентария составляет 10 377 евро. Эти средства поступают из бюджета ЕП, и все евродепутаты получают одинаковую зарплату.

Европарламент также выделяет 28 696 евро в месяц на оплату труда сотрудников офисов евродепутатов, и они могут сами выбирать персонал. Евродепутаты не могут нанимать на работу в свой офис близких родственников, а помощники евродепутатов не могут заниматься деятельностью, которая может привести к конфликту интересов.

Также европарламентарии имеют право на надбавки для покрытия расходов по исполнению своих обязанностей. Надбавка за общие расходы составляет до 4950 евро в месяц и предназначена для таких расходов, как аренда офиса в своей стране, информационно-технологическое оборудование и программное обеспечение, канцелярские принадлежности, мобильные телефоны, мобильная связь и интернет.

Кроме того, депутаты Европарламента получают суточные в размере 338 евро, и им покрываются транспортные расходы.

Если в дни пленарных заседаний евродепутат не принимал участие более чем в половине голосований по списку, то суточные сокращаются вдвое, даже если парламентарий подтвердил свое присутствие, подписавшись в реестре посещений. Суточные за заседания, проходящие за пределами ЕС, уменьшаются вдвое.

ЕП также покрывает транспортные расходы, чтобы депутаты могли участвовать в пленарных заседаниях, заседаниях комитетов и групп. В основном заседания проходят в Брюсселе или Страсбурге. ЕП возмещает стоимость билетов бизнес-класса или класса D.

Евродепутаты могут выезжать за пределы мест работы в ЕП по различным причинам, в основном в рамках миссий по сбору фактов делегациями комитетов или поездок делегаций комитетов или официальных делегаций в страны за пределами ЕС. Командировочные расходы покрываются за счет бюджета организующего комитета или делегации.

Европарламентарии также могут самостоятельно организовывать свои поездки для выполнения официальных обязанностей.

При поездках в пределах государства-члена Европарламента расходы на проезд возмещаются ЕП в пределах максимальной годовой суммы, установленной для каждой страны в отдельности. Для поездок в другие страны, не связанных с официальными заседаниями ЕП, депутаты могут требовать возмещения расходов на проезд, жилье и сопутствующих расходов в размере не более 4 886 евро в год.

По окончании срока полномочий евродепутаты имеют право на переходное пособие. Они имеют право на получение этого пособия в течение одного месяца за каждый год своего мандата, но не более двух лет. Если бывший евродепутат займет должность в другом месте, переходное пособие будет компенсировано за счет новой зарплаты. Если евродепутат также имеет право на пенсию по старости или инвалидности, он должен выбрать между переходным пособием и пенсией, поскольку он не может получать и то, и другое.

По окончании срока полномочий евродепутаты имеют право на получение переходного пособия, а бывшие евродепутаты - право на пенсию по достижении 63 лет. Размер пенсии составляет 3,5% от зарплаты за каждый полный год работы в Европарламенте и одну двенадцатую часть этой суммы за каждый последующий полный месяц, но в целом не более 70% от зарплаты. Эти расходы покрываются из бюджета ЕС.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!