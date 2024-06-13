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Температура воды в большинстве рек и озер составляет +15...+19 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг утром температура воды в Айвиексте составляла +19 градусов, в Даугаве у Екабпилса - +18 градусов, в Плявиньском водохранилище и в Аугшдаугавском и Краславском краях - около +20 градусов.

В Лиелупе температура воды составляет +18...+20 градусов, в Венте - около +18 градусов, в Гауе - +16...+17 градусов.

В других реках температура воды в основном составляет +15...+18 градусов, а в озерах - +17...+19 градусов.

В Мерсрагсе температура морской воды составляет +6 градусов, в Рое - около +10 градусов, на Колке - около +15 градусов, в Даугавгриве и Скулте - около +17 градусов.

По данным пляжной спасательной службы Юрмалы, в среду вечером температура воды в Булдури составляла +13 градусов, в Майори и Каугури - +14 градусов.

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