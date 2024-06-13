Президент Латвии Эдгар Ринкевич призывает диаспору напоминать миру о Латвии, ее истории и о том, почему Латвия является частью западного мира и хочет ею остаться.

В четверг президент Латвии принял участие в организованной Всемирным объединением свободных латышей конференции "Дипломатия диаспор: путь Латвии в НАТО и роль организаций в изгнании", приуроченной к 20-летию принятия Латвии в НАТО.

Ринкевич отметил, что вступление в НАТО было результатом совместной работы. По его мнению, глядя на то, что происходит в мире, в Европе, на агрессию России против Украины, можно только еще еще раз сказать спасибо всем тем людям, которые в начале 90-х годов прошлого века хорошо поняли, что нельзя рассчитывать на романтизм момента и надеяться, что Россия станет либеральной, демократической, соблюдающей права человека страной, которая признает черные факты истории и никогда больше не станет агрессором.

Президент рассказал, что это была совместная работа политиков, дипломатов, солдат, чиновников, представителей диаспоры как в Европе, так и в Северной Америке. Кроме того, Ринкевич поблагодарил тех, кто не боялся и не поддавался волнам пессимизма, поскольку в конце 90-х гг. прошлого века и начале ХХI века от представителей стран НАТО можно было услышать, что, возможно, Латвия войдет в ЕС, но ей никогда не стать членом НАТО.

"Не будем обманывать себя: для многих голос России тогда был важнее голоса стран Балтии. [...] Хочу сказать, что наши соотечественники за пределами Латвии сыграли гораздо более важную роль, чем, возможно, в повседневной жизни способны осознать сами", - сказал президент.

Он упомянул время, когда был госсекретарем Министерства обороны. В Латвию из других стран НАТО тогда прибывали солдаты, офицеры, отставные офицеры и работали в структурах Минобороны. Ринкевич признал, что им, не понимающим реалий Латвии, потребовалось много времени, чтобы понять, почему в Латвии дела обстоят иначе, чем в США, Австралии, Канаде, Великобритании, Германии или какой-либо другой стране.

"Это была поддержка, помощь, в том числе и в решении практических дел. Не будем забывать, что вооруженные силы Латвии формировались с нуля и в их создании участвовали и офицеры с опытом, полученным в Советской армии, и офицеры с опытом западных стран, и ополченцы Земессардзе. У нас сейчас даже есть генералы, полковники, которые начинали с нуля и учились в Государственной академии обороны и пополняли знания за рубежом", - сказал президент, обращаясь к собравшимся.

Он подчеркнул, что многое было связано и с политическими нюансами, поскольку НАТО принимает в свои ряды те страны, которые соответствуют в том числе военным стандартам. Президент упомянул блестящих представителей диаспоры, ставших сотрудниками дипломатической службы, послами в других странах, которые пополняли и обогащали службу иностранных дел и, делясь знаниями о странах своего проживания, поддерживали практическим советом и поощряли тогда еще молодых дипломатов, помогая им тоже расти и немного лучше понимать западный мир.

Обращаясь к собравшимся, Ринкевич подчеркнул, что эти люди много делали для того, чтобы разъяснить историю Латвии, Балтии, политическую ситуацию - как в статьях в газетах, так и в телевизионных и радиопередачах, а также организовывая конференции. Ринкевич отметил, что с каждым новым циклом выборов во многих странах проживания диаспоры эту разъяснительную работу приходится начинать заново, так как меняются поколения, знания и люди.

В своем выступлении президент особо упомянул польскую и литовскую общины. По его мнению, то, что соотечественники в Балтии вместе с представителями восточноевропейской диаспоры сумели договориться и создать четкий механизм координации и провели лоббистскую работу, принесло пользу нам всем.

Президент подчеркнул, что со вступлением в НАТО и спустя двадцать лет в альянсе ничего не закончилось. Периодически нужно возобновлять работу над тем, чтобы НАТО уточняло и развивало оборонные планы, размещало в Латвии все больше солдат, чтобы мы лучше подготовились к любым сценариям.

Он подчеркнул, что нужно рассказывать о Латвии, ее истории, и о том, почему важно, чтобы США, Канада и Великобритания были частью европейской системы обороны и безопасности. Надо говорить об Украине и поддержке ей.

"В сотрудничестве с украинскими общинами военная, психологическая, политическая, экономическая поддержка Украины - это то, над чем мы совершенно точно можем работать и должны это делать. Мы должны помнить, что безопасность никогда не будет конечной целью, она всегда будет процессом, потому что условия меняются, и мы всегда должны быть начеку", - заявил президент.

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