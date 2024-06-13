В странах НАТО в режиме высокой готовности находится 300 000 военнослужащих, заявила в четверг некая высокопоставленная персона в структуре НАТО, пишет агентство LETA.

После вторжения России в Украину в 2022 году лидеры НАТО договорились значительно увеличить число военнослужащих, которых командиры альянса могут развернуть в течение 30 дней.

"Поступившие от союзников предложения значительно превышают установленную численность в 300 000 военнослужащих", - сказала персона в структуре НАТО.

В прошлом году на саммите НАТО были приняты планы, в которых впервые с конца холодной войны было определено, как каждое государство-член альянса под руководством США должно действовать в случае вторжения Москвы.

Командиры НАТО в настоящее время пытаются убедиться, что у них есть возможности реализовать эти планы в слуаче необходимости необходимо. Однако альянс сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны, ракет дальнего действия и других важнейших видов оружия.

"Есть вещи, которых у нас как у альянса в настоящее время недостаточно, и нам нужно решать эти проблемы", - подчеркнула неназванная персона в структуре НАТО.

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