У входа в Верманский парк в Риге, по наблюдениям агентства LETA, три человека протестовали против традиционного шествие Baltic Pride 2024.

Один из них пришел с плакатом со словами: "Подходите ко мне все, кто несчастен и с тяжестью на сердце, я хочу вас облегчить. Иисус".

Протестующие также пытались заговорить с участниками шествия, рассказывая им о боге.

Как уже писал портал Delfi, в субботу, 15 июня, в Риге прошло традиционное шествие Baltic Pride 2024, в котором планировали принять участие несколько тысяч человек, в том числе десятки организаций и предприятий со всей Балтии.

В этом году парад Baltic Pride проводился в честь введения в Латвии закона о гражданском партнерстве, который вступит в силу 1 июля этого года и позволит всем парам, в том числе однополым, зарегистрировать свои отношения. Девизом этого мероприятия является фраза Until We Are All Equal ("Пока мы все не будем равны").

Шествие был организовано по уже традиционному маршруту: Верманский парк — улица Элизабетес — улица Бривибас — улица Бруниниеку — Верманский парк. Обратите внимание, что во время мероприятия с 11:00 до 14:00 на нескольких центральных улицах перекроют движение транспорта.

После окончания шествия на эстраде Верманского парка запланирован праздничный концерт, в котором примут участие такие артисты и исполнители, как Dykeonaut (Тарту), Маркус Рива, Эмилия, Mauku Sencis & Grandmasters Neons, Катрина Диманта, Kiki House of Tutti, Рижский квир хор и многие другие.

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