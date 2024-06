В этом году парад Baltic Pride проводился в честь введения в Латвии закона о гражданском партнерстве, который вступит в силу 1 июля этого года и позволит всем парам, в том числе однополым, зарегистрировать свои отношения. Девизом этого мероприятия является фраза Until We Are All Equal ("Пока мы все не будем равны").