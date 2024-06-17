Министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") приняла решение покинуть должность министра. Уже с понедельника, 17 июня, Логина прекращает исполнять обязанности министра культуры. Об этом говорится в сообщении для масс-медиа самого ведомства. По неофициальной информации LETA, "Прогрессивные" могут выдвинуть на эту должность парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце.
"В отрасли начаты важные реформы, и для меня было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям. Это время характеризую как сложный момент, с успехами, и я горжусь тем, что сделано и смело заявлено", - приводятся в заявлении слова министра: "По личным причинам я приняла решения оставить должность министра культуры".
"Хочу поблагодарить своих коллег за неустанный труд и поддержку, а также всех, кто верил в нашу совместную работу. Я буду продолжать служить развитию лучшего, более сплоченного и безопасного общества", — подчеркнула Логина.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") приняла отставку Агнесе Логиной и призвала "Прогрессивных" выдвинуть нового кандидата на должность министра культуры, свидетельствует запись главы Кабмина в сети "Х" (Twitter).
Силиня утверждает, что Логина сообщила ей о решении уйти с поста министра культуры, и премьер-министр приняла ее отставку.
"Согласно Договору о сотрудничестве [коалиции] я ожидаю, что партия "Прогрессивные" предложит кандидатуру на должность министра культуры, решение об утверждении которой будет принимать Сейм", - заявила глава правительства.
Временно обязанности министра культуры исполняет премьер-министр, в ее отсутствия - министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), сообщил пресс-секретарь Алексис Золднерс. То есть, если премьер в командировке - обязанности переходят к министру юстиции
"Прогрессивные" назовут кандидата уже сегодня
"Прогрессивные" уже сегодня обещают кандидатуру на должность министра культуры, чтобы Сейм смог утвердить ее до конца весенней сессии - то есть, до Лиго, уже на этой неделе.
Как сообщили агентству LETA в партии, "Прогрессивные" определили, что главные критерии при выборы кандидата на должность: работы в министерстве, высокое понимание культуры, медиа-политики и вопросов интеграции, а также безупречная репутация. Фракция пригласит на встречу с выдвинутым кандидатом правительственные фракции "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян, а также оппозиционные фракции Сейма.
Председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, заявил, что высоко ценит отстаивание Логиной интересов сферы культуры, защиту студентов, прогресс в создании института Музея современного искусства, выбор в пользу свободы самоопределения масс-медиа и демократических основ. По его мнению, это были давно нерешенные вопросы, которые наконец были вынесены на повестку дня Министерства культуры.
"Наша партия всегда шла с установкой изменить политическую культуру Латвии. Оценка ответственности, открытость представляемой отрасли, не удерживать высокие позиции любой ценой – это зачастую не самая распространенная практика, но это часть наших политических принципов. Для нас важно в этом переходном периоде обеспечить преемственность работы и позиций, особенно в сфере объединения общественных медиа и содержания инфраструктурных проектов под надзором министерства", - сказал Шуваев.
Логина пробыла министром меньше года
Агнесе Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 года, когда было утверждено нынешнее правительство Эвики Силини ("Новое Единство").
На данном этапе Министерство культуры разработало руководящие принципы медиа-политики и начало процесс слияния общественных масс-медиа. Дополнительная финансовая поддержка выделена на культурно-просветительские программы для детей и молодежи, вознаграждение деятелей искусств и коллективов, а также на повышение эффективности общественных медиа и создание регионального контента.
Министерство культуры отмечает, что способствовало созданию безопасной среды обучения и изменению культуры управления в учреждениях культуры и образования. Принято несколько проектов реновации особо важных зданий, в том числе здания Нового Рижского театра, здания Латвийского театра кукол, а также первой очереди Рижского замка, куда вскоре вернется Латвийский национальный исторический музей. Решился вопрос с будущего Углового дома, которые не продвигался много лет.
Также начата работа по совершенствованию управления обществами капитала, находящимися в ведении Министерства культуры. Также принято окончательное решение по конкурсу эскизов реновации здания Рижской филармонии, а также предприняты шаги по созданию Латвийского музея современного искусства.
Агнесе Логина выражает благодарность коллективу министерства и коллегам, работающим в сфере культуры.