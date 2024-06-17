Министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") приняла решение покинуть должность министра. Уже с понедельника, 17 июня, Логина прекращает исполнять обязанности министра культуры. Об этом говорится в сообщении для масс-медиа самого ведомства. По неофициальной информации LETA, "Прогрессивные" могут выдвинуть на эту должность парламентского секретаря Министерства культуры Агнесе Лаце.

"В отрасли начаты важные реформы, и для меня было большой честью и ответственностью служить Латвии и ее жителям. Это время характеризую как сложный момент, с успехами, и я горжусь тем, что сделано и смело заявлено", - приводятся в заявлении слова министра: "По личным причинам я приняла решения оставить должность министра культуры".

"Хочу поблагодарить своих коллег за неустанный труд и поддержку, а также всех, кто верил в нашу совместную работу. Я буду продолжать служить развитию лучшего, более сплоченного и безопасного общества", — подчеркнула Логина.

Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") приняла отставку Агнесе Логиной и призвала "Прогрессивных" выдвинуть нового кандидата на должность министра культуры, свидетельствует запись главы Кабмина в сети "Х" (Twitter).

Силиня утверждает, что Логина сообщила ей о решении уйти с поста министра культуры, и премьер-министр приняла ее отставку.

"Согласно Договору о сотрудничестве [коалиции] я ожидаю, что партия "Прогрессивные" предложит кандидатуру на должность министра культуры, решение об утверждении которой будет принимать Сейм", - заявила глава правительства.

Временно обязанности министра культуры исполняет премьер-министр, в ее отсутствия - министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), сообщил пресс-секретарь Алексис Золднерс. То есть, если премьер в командировке - обязанности переходят к министру юстиции

Agnese Logina ir informējusi mani par lēmumu atkāpties no kultūras ministres amata, un es esmu pieņēmusi viņas demisiju. Atbilstoši Sadarbības līgumam, sagaidu, ka partija “Progresīvie” piedāvās kultūras ministra amata kandidātu, par kura apstiprināšanu amatā lemt Saeimai. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) June 17, 2024

"Прогрессивные" назовут кандидата уже сегодня

"Прогрессивные" уже сегодня обещают кандидатуру на должность министра культуры, чтобы Сейм смог утвердить ее до конца весенней сессии - то есть, до Лиго, уже на этой неделе.

Как сообщили агентству LETA в партии, "Прогрессивные" определили, что главные критерии при выборы кандидата на должность: работы в министерстве, высокое понимание культуры, медиа-политики и вопросов интеграции, а также безупречная репутация. Фракция пригласит на встречу с выдвинутым кандидатом правительственные фракции "Нового Единства" и Союза "зеленых" и крестьян, а также оппозиционные фракции Сейма.

Председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрис Шуваев, заявил, что высоко ценит отстаивание Логиной интересов сферы культуры, защиту студентов, прогресс в создании института Музея современного искусства, выбор в пользу свободы самоопределения масс-медиа и демократических основ. По его мнению, это были давно нерешенные вопросы, которые наконец были вынесены на повестку дня Министерства культуры.

"Наша партия всегда шла с установкой изменить политическую культуру Латвии. Оценка ответственности, открытость представляемой отрасли, не удерживать высокие позиции любой ценой – это зачастую не самая распространенная практика, но это часть наших политических принципов. Для нас важно в этом переходном периоде обеспечить преемственность работы и позиций, особенно в сфере объединения общественных медиа и содержания инфраструктурных проектов под надзором министерства", - сказал Шуваев.

Логина пробыла министром меньше года

Агнесе Логина вступила в должность министра культуры 15 сентября 2023 года, когда было утверждено нынешнее правительство Эвики Силини ("Новое Единство").

На данном этапе Министерство культуры разработало руководящие принципы медиа-политики и начало процесс слияния общественных масс-медиа. Дополнительная финансовая поддержка выделена на культурно-просветительские программы для детей и молодежи, вознаграждение деятелей искусств и коллективов, а также на повышение эффективности общественных медиа и создание регионального контента.

Министерство культуры отмечает, что способствовало созданию безопасной среды обучения и изменению культуры управления в учреждениях культуры и образования. Принято несколько проектов реновации особо важных зданий, в том числе здания Нового Рижского театра, здания Латвийского театра кукол, а также первой очереди Рижского замка, куда вскоре вернется Латвийский национальный исторический музей. Решился вопрос с будущего Углового дома, которые не продвигался много лет.

Также начата работа по совершенствованию управления обществами капитала, находящимися в ведении Министерства культуры. Также принято окончательное решение по конкурсу эскизов реновации здания Рижской филармонии, а также предприняты шаги по созданию Латвийского музея современного искусства.

Агнесе Логина выражает благодарность коллективу министерства и коллегам, работающим в сфере культуры.

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