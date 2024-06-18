В связи с работами по обслуживанию портала "Latvija.gov.lv" сегодня в период с 21:00 до 23:00 часов в работе портала возможны перебои, сообщили агентству LЕТА в Государственном агентстве регионального развития (ГАРР, VRAA).
В это время VRAA призывает не пользоваться электронными услугами и электронным адресом.
Сегодня во время работ по техническому обслуживанию портала может быть нарушена работа единого модуля подачи заявок.
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