Бывший министр сообщения Талис Линкайтс (Новая консервативная партия) не позволял правительству получить полную информацию об увеличении стоимости проекта Rail Baltica, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.

В министерстве заявили, что в марте 2022 года министерство подготовило информационный отчет, содержащий информацию об увеличении стоимости проекта Rail Baltica. Однако, как отмечает министерство, этот отчет был остановлен тогдашним министром транспорта Линкайтсом, который позже представил правительству информационный отчет с более низкой оценкой стоимости.

Соответственно, в отчете, который был подготовлен в марте 2022 года, указывалось, что в ценах 2021 года дефицит финансовых ресурсов для реализации латвийской части проекта мог составлять 1,6-1,7 млрд евро, а общая стоимость латвийской части проекта достигла бы 3,4 млрд евро.

На заседании кабинета министров 24 мая 2022 года была рассмотрена новая версия отчета, которая содержала другую информацию о дефиците затрат на проект Rail Baltica, где говорилось о дефиците в ценах 2016 года в размере 0,64-0,74 млрд евро, и об общей стоимости латвийской части в рамках проекта - 2,4 миллиарда евро.

Однако, исходя из информационного отчета, рассмотренного Кабинетом министров 11 июня этого года, уже в 2021 году внутренние оценки стоимости проекта Rail Baltica в латвийской части достигли почти 5 млрд евро.

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