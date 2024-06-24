25 июня с официальным визитом в Латвию прибудет король Испании Филипп VI, сообщает агентство LETA со ссылкой на слова советника президента Латвии Мартиньша Дрегериса.

Во время визита король Испании встретится с высшими должностными лицами Латвии: президентом Эдгаром Ринкевичем, спикером Сейма Дайгой Миериней и премьер-министром Эвикой Силиней. Кроме того, Ринкевич и король Филипп VI посетят Адажскую военную базу, где встретятся с военнослужащими испанского контингента боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии.

Монархия в Испании была восстановлена 22 ноября 1975 года, через два дня после смерти диктатора Франсиско Франко. В июне 2014 года предыдущий король Испании Хуан Карлос объявил о планах уйти с престола в пользу своего сына принца Филиппа, которому тогда было 46 лет.

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