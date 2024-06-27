Сегодня и завтра в Латвии метеорологи прогнозируют повышение температуры воздуха, местами она может превысить 30 градусов. При такой температуре нагревается асфальтовое покрытие автодорог, и на участках, которые находятся в плохом техническом состоянии, со старым асфальтобетонным покрытием, а также в местах, где залатаны ямы, может потечь асфальт, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

Потекший асфальт может быть скользкими, поэтому дороги посыпают песком. Особое внимание на состояние дороги стоит обратить на мотоциклистам, которым может помешать и песок.

Участников движения призывают информировать о таких местах, позвонив на круглосуточную бесплатную информационную линию Latvijas Valsts ceļi: 80005555, чтобы содержатели дорог могли оперативно провести обработку опасных мест.

При нагревании асфальтового покрытия автомобильной дороги до температуры, превышающей 50 градусов, входящий в состав покрытия битум становится мягким и начинает таять. Чтобы улучшить сцепление покрытия с автомобильными шинами и безопасность движения, потекшие места необходимо равномерно посыпать песком или мелкими щебнем.

Наибольшая вероятность таяния асфальта приходится на те дороги, которые находятся в плохом техническом состоянии и где ямы заделаны битумной эмульсией, и есть множество заплаток.

Состояние дорожного покрытия зависит и от интенсивности движения — чем оно интенсивнее, тем сильнее битумная эмульсия вытесняется на поверхность покрытия и выше вероятность появления участков с расплавленным асфальтом.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!