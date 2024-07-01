На этой неделе в Курземе, Земгале и Латгале запланированы тренировочные полеты истребителей союзников на низкой высоте, сообщают военно-воздушные силы в социальной сети X.

Полеты пройдут с сегодняшнего дня по 6 июля в светлое и темное время суток.

Такие полеты могут создать кратковременный сильный шум, поэтому ВВС просит жителей Латвии с пониманием отнестись к временным неудобствам.

‼️ No 1. līdz 6. jūlijam diennakts gaišajā un tumšajā laikā plānoti sabiedroto spēku iznīcinātāju zemie treniņlidojumi Kurzemes, Vidzemes un Latgales reģionos.

‼️Lidojumi var radīt īslaicīgu troksni, tāpēc aicinām ar sapratni izturēties pret īslaicīgi radītajām neērtībām. pic.twitter.com/mZ2EyYmqby — Gaisa spēki (@gaisa_speki) June 30, 2024

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