На этой неделе в Курземе, Земгале и Латгале запланированы тренировочные полеты истребителей союзников на низкой высоте, сообщают военно-воздушные силы в социальной сети X.
Полеты пройдут с сегодняшнего дня по 6 июля в светлое и темное время суток.
Такие полеты могут создать кратковременный сильный шум, поэтому ВВС просит жителей Латвии с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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