В то время как продолжаются дискуссии об изменениях в оплате больничных листов, Министерство экономики предлагает снизить компенсации по больничным листам, и Министерство благосостояния также готово к такой дискуссии.

Как сообщила агентству LETA заместитель госсекретаря Минблага Диана Якайте, министрство, как и социальные партнеры, получило заключение Минэкономики о возможных изменениях в регулировании оплаты больничных листов. В Минблаге подчеркнули, что это документ для обсуждения, а не предложение, по которому было достигнуто соглашение.

На данный момент работникам не оплачивают первый день больничного, работодатель оплачивает второй и третий дни в размере не менее 75% заработка, а с четвертого по девятый день - не менее 80%. Если сотрудник болеет дольше, больничный продолжает оплачивать государство.

Минэкономики предлагает, чтобы первый день больничного, как и прежде, оставался неоплачиваемым, а во второй и третий дни работникам выплачивалось бы 60% зарплаты. С четвертого по восьмой день выплачивалось бы 70% зарплаты, а с девятого - 75%. Минэкономики подготовило это предложение в ответ на информацию от работодателей о том, что наблюдается необоснованная выдача больничных листов.

В то же время Минблаг проанализировал опыт других стран в отношении оплаты больничных листов и пришел к выводу, что в большинстве стран компенсация, предоставляемая в первые дни больничного, ниже. Минблаг готов вести переговоры о пересмотре так называемой оплаты больничных, которая предоставляется в первые девять дней.

Якайте отметила, что компенсация в размере 60% от зарплаты была бы нижним пределом со второго по третий день болезни. В свою очередь, с четвертого по девятый день самый низкий предел может составлять 70%. Упомянутые суммы подлежат обсуждению и согласованию. Минблаг не готов к еще большему снижению компенсации.

Что касается уменьшения пособия, которое в настоящее время выплачивается с 10-го дня болезни, Минблаг считает, что никаких изменений не требуется. Однако Якайте добавила, что был поднят вопрос о том, что оплата одного дня, которую сейчас покрывает работодатель, должна быть переведена на оплату из взносов социального страхования. Это влияет на размер компенсации, поэтому она должна быть уменьшена, чтобы обеспечить фискально нейтральное предложение, пояснила представитель Минблага.

Минэкономики пока это предложение не комментировало. Предложение ведомства планируется обсудить на подсовете по трехстороннему сотрудничеству в сфере конкурентоспособности и устойчивости Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

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