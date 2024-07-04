Столичное предприятие Rīgas siltums проведет сегодня гидравлическую проверку безопасности теплосетей на правом берегу Даугавы в Риге.

Во время проверки будет нарушен нагрев горячей воды, поясняет руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Яна Розе.

В частности, теплоснабжение будет нарушено в Старой Риге, центре Риги, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеки, Пурвциемсе, Межциемсе, на Тейке, Югле, в Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Латгальском предместье, в Авоти, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, на Закюсале и Петерсале - Андрейсале.

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