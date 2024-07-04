Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) распорядилось о возвращении Национальным объединением в государственный бюджет незаконно израсходованных финансовых средств в размере 210 673 евро и одновременном приостановлении бюджетного финансирования партии на один год, сообщили агентству ЛЕТА в спецслужбе. Более того, KNAB принял решение приостановить выплату партии финансирования из госбюджета сроком на год.

28 мая KNAB принял решение, которым обязало партию вернуть в госбюджет незаконно израсходованные финансовые средства в размере 210 673 евро.

Такое решение принято в связи с тем, что в 2022 году на коммуникацию с обществом и политическую агитацию партийное объединение израсходовало средства госбюджета в размере 554 627 евро, превысив таким образом на 210 673 евро процентный лимит, который допускается потратить на одну предусмотренную законом о финансировании политических организаций (партий) цель по расходованию финансирования из госбюджета.

А 11 июня KNAB приняло решение приостановить выплату партии финансирования из госбюджета на один год.

В распоряжении KNAB нет информации о том, воспользовалась ли партия своим правом обжаловать оба принятых учреждением решения. Возможное обжалование не приостанавливает действие принятого KNAB решения о приостановке финансирования из госбюджета.

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