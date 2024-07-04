С четверга, 4 июля, вступают в силу несколько существенных изменений в уголовном законе, касающихся как вождения автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так и насилия против близких, сообщили порталу Delfi в прокуратуре.

Ужесточается наказание как за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного, наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения, так и за отказ от проверки на алкогольное, наркотическое, психотропное, токсическое и иное опьянение или оставление места дорожно-транспортного происшествия. Теперь виновное лицо теперь будет наказано только лишением свободы. Ранее за такое нарушение возможно было назначить общественные работы и штраф.

Кроме того, новой статьей дополнен закон 174.1 "Жестокость и насилие против близких", предусматривающей уголовную ответственность за жестокое или насильственное обращение с близкими, в результате которого причинены незначительные телесные повреждения или моральные страдания.

До сих пор такие правонарушения рассматривались в порядке административного процесса. Уголовный закон предусматривает, что за такое преступление виновное лицо будет наказано лишением свободы.

Под близкими в понимании закона понимаются лица, с которыми преступник состоит в первой или второй степени родства, или супруг/супруга, бывший/бывшая супруг/супруга, или лицо, с которым преступник состоит или состоял в постоянных интимных отношениях, или лицо, с которым преступник ведет совместное (неделимое) хозяйство.

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