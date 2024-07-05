Все страны-участницы ООН, в том числе и Россия, должны уважать Устав ООН, подчеркнул председатель 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, дипломат Тринидада и Тобаго, Дэннис Фрэнсис, который в пятницу встретился в Министерстве иностранных дел с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Он отметил, что прибыл в Латвию после визита в Украину. По мнению Фрэнсиса, находясь в регионе, он обязан был посетить и Латвию, учитывая неразрывные связи ООН и Латвии и то, что Латвия является надежным партнером ООН. Председатель 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН подчеркнул, что Латвия играет важную роль в различных межправительственных процессах, происходящих в Нью-Йорке, США.

"Это сложное время. Идет начатая Россией война против жителей Украины. Самое тревожное - отсутствие быстрых изменений или развязки. В связи с этим вопросы о мире и безопасности вновь занимают центральное место в работе ООН. Люди, возможно, не понимают, что мир и безопасность составляют лишь одну треть работы ООН. Есть и два других столпа - права человека и устойчивое развитие", - заявил Фрэнсис журналистам.

Он отметил, что все эти столпы одинаково важны, но возникает ощущение, что нужно снова напоминать об обязанности уважать фундаментальные принципы Устава ООН. Фрэнсис подчеркнул, что эта система основана на правилах: став членом ООН, страна дает клятву уважать и защищать принципы Устава ООН.

"Нельзя нарушать эти правила и надеяться, что не будет никаких последствий. Если бы все начали нарушать правила, не было бы ООН. Условием ООН является то, что каждое являющееся ее членом государство должно уважать Устав ООН, и это должна делать и Россия", - сказал Франсис.

Он подчеркнул, что военные действия сейчас ведутся в Украине, однако неясно, что произойдет в будущем и какой может быть ситуация в другой стране. Фрэнсис назвал магией мультилатерализма единение во имя общей цели - помочь тем, кто нуждается в помощи, поддержать слабых и создать надежду, что завтрашний день может быть и будет лучше.

"То, что я видел в Латвии и других странах, показывает, что латвийское общество полностью вовлечено в поддержку жителей Украины и заботу о них. Скорее всего, это будет долгий путь. Поэтому мы должны быть готовы действовать в долгосрочной перспективе. Нужна большая решимость для борьбы за свои ценности. Именно эти принципы и ценности определяют то, что делают ООН и Генеральная Ассамблея ООН", - подчеркнул Фрэнсис.

По его словам, Генассамблея ООН "во время паралича" Совета безопасности ООН четко поняла, что она нельзя сидеть в стороне и позволить российской войне в Украине продолжаться так, как будто это что-то нормальное. Генассамблея ООН созвала внеочередные заседания по украинскому вопросу. Фрэнсис также упомянул инициативу вето, которая гласит, что нарушающая правила страна - постоянный член Совета безопасности ООН - объясняет свои действия Генассамблее ООН. Он заявил, что должно быть и условие ответственности.

Он подчеркнул, что во время посещения Украины увидел страну, которая полна решимости добиваться результата, это страна с большой гордостью и уверенностью в будущем. Фрэнсис заявил, что Украина заслуживает поддержки международного сообщества, поэтому вопрос о войне в Украине будет важен в повестке дня Генассамблеи ООН до тех пор, пока он не будет решен, а война не закончится.

Министр иностранных дел Латвии Браже подчеркнула, что для Латвии ООН чрезвычайно важна. Она отметила, что Латвия вступила в организацию в 1991 году после восстановления независимости. Это был важный день, когда среди флагов многих других стран были подняты и флаги Латвии, Литвы и Эстонии, которые с восстановлением суверенитета полноценно влились в международное сообщество.

Браже призвала вспомнить время, когда в Латвии находилась армия чужого государства. С помощью резолюций Генеральной ассамблеи ООН, консенсуса, поддержки международного сообщества, участия генерального секретаря ООН совместно удалось добиться, чтобы три года спустя после восстановления независимости из Латвии была выведена Советская армия. 31 августа исполнится 30 лет с момента, как в Латвии больше не находятся чужие войска.

Браже отметила, что из года в год продолжается работа с ООН. Сейчас работа сосредоточена не только на абсолютном приоритете Латвии - безопасности, полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, прекращении российской агрессии против Украины, возобновлении реализации принципов Устава ООН, но и на работе с вопросами, которые важны для других стран и регионов. Речь идет о последствиях изменения климата, например, сильнейших штормах и ураганах в Карибском регионе, изменениях в регионе озера Чад, которые привели к голоду, массовым переселениям людей, конфликтам, подчеркнула министр. Это и вопросы, касающиеся практических решений проблем других стран, например, недостатка еды и воды, которые приводят к миграции и другим сложностям, влияющим на весь мир.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Фрэнсис был эффективным руководителем Генеральной ассамблеи ООН, который обеспечил то, что в момент, когда Совет безопасности ООН оказался не способен принять решение, поскольку некая страна воспользовалась правом вето, вопрос был быстро вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН, где все страны-участницы могут выразить свое отношение. Это произошло не только по вопросам, связанным с Украиной.

"Для Латвии ООН есть и будет важной организацией, как свидетельство нашего суверенитета. Как активное государство-участник мы планируем способствовать дальнейшей реформе ООН, рассчитывая активно работать в Совете безопасности ООН, [если Латвия будет избрана непостоянным членом], представляя все страны-участницы и обеспечивая уважение к международному праву, принципам Устава ООН", - сказала Браже.

Фрэнсис в пятницу также встретился с премьер-министром Эвикой Силиней. Во время встречи премьер подтвердила, что Латвия готова делать вклад в международный мир, развитие и устойчивость.

"Латвия как маленькая страна не должна быть пассивной или тихой в международных отношениях. Мы осознаем важность устойчивого развития, борьбы с изменениями климата и защиты прав человека, что в значительной степени совпадает и с приоритетами работы латвийского правительства", - отметила Силиня.

Премьер также подчеркнула, что Латвия обладает большим опытом реформ, поэтому может поделиться своими знаниями с другими странами, особенно в таких сферах, как цифровые решения и права женщин.

Кроме того, премьер-министр подтвердила заинтересованность в продолжении двустороннего диалога и сотрудничества с Тринидадом и Тобаго, включая такие сферы, как туризм, высшее образование и цифровые решения.

Как сообщалось, Латвия претендует на членство в Совете Безопасности ООН в 2026-2027 гг.

Членство Латвии в Совбезе ООН является одной из долгосрочных внешнеполитических целей государства.

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