В организованной предприятиями группы компаний CleanR акции жители сдали почти 588 тонн изношенных шин легковых автомобилей, сообщила руководитель Департамента по управлению бытовыми отходами объединения Лиене Румпане.

Акцию проводили в последние две недели июня, и в это время жители могли бесплатно сдать неограниченное количество шин легковых автомобилей на любой из площадок приёма отходов групыпы компаний CleanR (включая CleanR Verso и Zaļā josta).

"Отклик был действительно большим, и это еще раз подтверждает, что шины все еще хранятся в гаражах, сараях, дворах или где-то еще на территории жилых объектов. Некоторые клиенты, которые сдавали шины, отметили, что собрали их в ближайшем лесу или на лугах, куда кто-то их выбросил. Убеждаемся, что такие акции необходимы, чтобы не только облегчить повседневную жизнь жителей, но и сделать окружающую среду чище", - отметила представитель компании Рупмане.

Она добавила, что сданные в акции шины будут далее использованы как ресурс, перерабатывая их в новые материалы или используя для получения энергии.

При производстве автомобильных шин в основном используются нефтепродукты, текстиль и металл. Эти компоненты могут быть переработаны во вторичные материалы, получая ценные ресурсы для производства новых продуктов. Например, их можно использовать для покрытия спортивных или детских площадок, производства щёток очистителей, поглощения звука и вибрации, производства новых шин и пластификатора асфальта, который добавляют в асфальтовое покрытие, чтобы сделать его менее рыхлым.

Однако если шины годами находятся под открытым небом, материал со временем стареет, становится хрупким, содержащиеся в составе нефтепродукты испаряются, и шины становятся непригодными для переработки. Поэтому они, вероятно, будут использованы только для получения энергии. Часть автомобильных шин, которые нельзя использовать для переработки, регенерируются. Это означает, что они сжигаются в специальных экологически чистых установках, в результате чего производится энергия.

Ранее сообщалось, что жители также после окончания акции могут раз в год бесплатно сдать четыре шины легкового автомобиля без дисков и других аксессуаров на одну из площадок сортировки CleanR: в Риге, на улице Виеталвас, 5 или Спилвес, 8e; на сортировочной площадке Nomales в Стопиньском районе на улице Бривниеку, 11; в карьере "Ezeri" в Икшкиле; в Юрмале на Вентспилсском шоссе, 61; на сортировочной площадке Tauri в Зацумуйже; на железнодорожной станции "Инчукалнс" в Инчукалнсе.

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