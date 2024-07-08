В делегацию Латвии для участия в XXXIII летних Олимпийских играх в Париже включены 29 спортсменов из десяти видов спорта и 14 спортивных дисциплин, подтвердил Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) в понедельник, 8 июля.

Из-за отсутствия мужской сборной Латвии по баскетболу на Олимпийских играх в Париже, у Латвии будет наименьшая делегация на летних Олимпийских играх с момента восстановления независимости. До этого на всех летних Олимпийских играх в латвийской делегации было более 30 спортсменов, а самое большое количество было в 1996 году в Атланте и в 2008 году в Пекине — 47 спортсменов.