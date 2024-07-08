В Рижском порту завершены несколько значительных этапов строительства для улучшения портовой инфраструктуры, что укрепит военную мобильность союзников и одновременно повысит коммерческую конкурентоспособность порта, сообщило агентству LETA управление Рижского свободного порта.

Во время строительных работ была удлинена причальная линия, что позволит принимать и быстрее обслуживать не только большие контейнеровозы и грузовые суда, но военные грузовые корабли, отметили представители Рижского свободного порта.

Также завершены строительные работы и введен в эксплуатацию реконструированный железнодорожный переезд на улице Уриекстес у контрольно-пропускного пункта порта на Кундзиньсалу, что улучшит скорость потока коммерческих и военных грузов.

Проект "Увеличение мощности двойного использования Рижского порта" реализуется в рамках трехстороннего соглашения между управлением Рижского свободного порта, Европейским агентством по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) и компании Baltic Container Terminal.

В начале июня была принята в эксплуатацию новая удлиненная причальная линия "KS-34", завершив раздел проекта "Удлинение линии причалов", который реализовывала фирма Baltic Container Terminal. Причальная линия была удлинена за счет строительства дополнительного участка и увеличения её на 57,3 метра, таким образом, в настоящее время линия причалов "Baltic Container Terminal" объединяет три причала и имеет общую длину 506,3 метра.

Удлиненная линия причалов в дальнейшем позволит терминалу Baltic Container Terminal одновременно швартовать и обслуживать два крупных судна - контейнеровозы, "ro-ro" суда (грузовые паромы) или военные корабли, а также швартовать и обслуживать суда длиной до 340 метров. Таким образом, ускорится процесс погрузки и разгрузки грузов, что повысит эффективность работы терминала, его коммерческую конкурентоспособность и улучшит военную мобильность.

Управление Рижского свободного порта объявило тендер на выполнение работ по углублению воды у реконструированной части причала "KS-34", чтобы к концу года обеспечить полную функциональность причала.

В июне были завершены строительные работы и введен в эксплуатацию реконструированный железнодорожный переезд на улице Уриекстес у контрольно-пропускного пункта порта на Кундзиньсалу. В настоящее время до строительства путепровода от улицы Тваикас до Кундзиньсалы железнодорожный переезд является единственным связующим звеном для железнодорожного сообщения с портовыми терминалами на Кундзиньсале, обслуживающими коммерческие и военные грузы, отметили в свободном порту.

Проект "Увеличение мощности двойного использования Рижского порта" был начат в мае 2023 года в рамках трехстороннего соглашения. До настоящего времени в рамках проекта завершены реконструкция автомобильного и железнодорожного моста на Кундзиньсалу, а также в конце прошлого года завершен этап проекта "Реконструкция автомобильной дороги от железнодорожного моста на Кундзиньсалу через Саркандаугаву до контейнерного терминала на Кундзиньсале".

На участке дороги к терминалам Кундзиньсалы в настоящее время обеспечены не только упорядоченное дорожное полотно, но и новая система ливневой канализации и современное, энергоэффективное светодиодное освещение. В этом этапе проекта также была реконструирована одна железнодорожная переездная станция.

В настоящее время активно ведутся строительные работы по завершению заключительного этапа проекта - строительству участка дороги от контейнерного терминала Baltic Container Terminal до парковки для грузового транспорта на Кундзиньсале. Планируется завершить этот этап до октября этого года. Все мероприятия проекта планируется завершить полностью до конца 2024 года, отметили в свободном порту.

Как уже сообщалось, в Рижском свободном порту в прошлом году было перегружено 18,794 миллиона тонн грузов, что на 20,1% меньше, чем в 2022 году.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему переваленных грузов.

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