Представители ПВС также отмечают, что в маркировке продукта на латышском языке указан некорректный перевод с русского языка. Смесь пищевых добавок, обозначенная на русском языке как "пищевая добавка", переведена на латышский язык как "комплексная пищевая добавка", а не "пищевая добавка".