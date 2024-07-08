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Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), проведя проверку груза алкоголя из Беларуси, предписала уничтожить крепкий алкогольный напиток, в котором обнаружена неразрешенная пищевая добавка - бензоат натрия (Е211), свидетельствует информация, обнародованная ПВС.

Представители ПВС также отмечают, что в маркировке продукта на латышском языке указан некорректный перевод с русского языка. Смесь пищевых добавок, обозначенная на русском языке как "пищевая добавка", переведена на латышский язык как "комплексная пищевая добавка", а не "пищевая добавка".

Товар в продажу не поступил.

Проверки проводились на латвийском пункте пограничного контроля "Патерниеки".

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