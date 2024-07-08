В понедельник вечером на акции протеста у посольства России в Риге против нападения российской армии на детскую больницу "Охматдет" в Киеве собрались около 50 человек, свидетельствуют наблюдения агентства ЛЕТА.

Собравшиеся держали в руках украинские флаги, рубашки, шарфы с символикой Украины, плакаты, гласящие: "Россия - террористическое государство", "Россия = страна убийц". Также у собравшихся были плакаты, на которых изображено слово "Дети", - такие знаки размещают в местах, где находятся дети.

Участники протестов выкрикивали лозунги: "Свободу Украине", "Слава Украине, героям слава!", "Крым - это Украина", "Путин - убийца", "Убийцы детей, воры детей".

Также прозвучал призыв делать пожертвования украинской армии на портале "ziedot.lv". О безопасности на месте протеста заботились правоохранители.

Как сообщалось, в понедельник в результате массированного российского ракетного обстрела Киева, Киевской области и Днепропетровской области было убито не менее 31 человека, 126 получили ранения.

В результате обстрела был нанесен ущерб более чем 50 гражданским объектам, в том числе жилым домам, офисному зданию и двум медицинским учреждениям, в том числе расположенной в Киеве детской больнице "Охматдет", сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Среди погибших в Киеве есть двое детей, обнаруженных под завалами одного из жилых домов.

В детской больнице убиты два человека, десять получили ранения. В настоящее время удалось спасти четырех человек, погребенных под завалами, в том числе троих детей.

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