Необходимо отменить все установленные для Украины ограничения на использование оружия против законных военных целей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на сайте микроблогов "Х".

Он акцентировал внимание на том, что нападение России на детскую больницу в Киеве - ужасно и трусливо. По мнению президента, на предстоящем саммите НАТО следует договориться о более значительной военной поддержке Украине. При этом все введенные ограничения для Украины на использование оружия против законных военных целей должны быть отменены.

Премьер-министр Эвика Силиня подчеркнула, что Латвия решительно осуждает российские преступные ракетные атаки на мирное население Украины, которые в понедельник были направлены даже на детскую больницу.

"Это злая и трусливая тактика для запугивания демократического мира перед саммитом НАТО", - считает премьер.

Депутат Европарламента Рихард Колс также отметил, что бомбардировка произошла за день до саммита НАТО. Он подчеркнул, что и после таких действий России находятся люди, считающие, что мирные переговоры возможны. "Тем временем [венгерский премьер-министр Виктор] Орбан пожимает руку [российскому диктатору Владимиру] Путину", - написал политик на сайте "Х".

Как сообщалось, в понедельник в результате массированного российского ракетного обстрела Киева, Киевской области и Днепропетровской области было убито не менее 31 человека, 126 получили ранения.

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