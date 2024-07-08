Временная администрация Резекненского самоуправления во вторник, 9 июля, примет решение об изменениях в составе комиссии по закупкам, выяснило агентство LЕТА.

Руководитель временной администрации Гуна Пуце пояснила, что в составе нескольких муниципальных комиссий были депутаты, которые теперь уволены, а потому в комиссиях образовались проблемы с обеспечением кворума. И один из первоочередных решаемых вопросов - именно состав комиссии по закупкам.

Пуце сообщила, что работу в комиссии продолжат специалисты самоуправления, а временная администрация не будет вмешиваться в работу комиссии по закупкам, обеспечивая общий надзор.

Внеочередное заседание временной администрации назначено на 9:00 часов. В ее повестке дня пять вопросов.

Уже сообщалось, что после роспуска Резекненской думы начала работу ее временная администрация. Ее возглавила бывший руководитель Регистра предприятий Гуна Пуце, а ее заместителями назначены ректор Резекненской технологической академии Ивета Миетуле и бывший руководитель Рижского строительного управления Янис Белковскис.

20 июня в окончательном чтении Сейм принял закон о роспуске Резекненской городской думы.

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