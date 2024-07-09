Центризбирком намерен изменить дизайн бюллетеней для голосования. Главная причина перемен — наладить подсчёт голосов в электронном виде. Считать голоса будет робот-сканер, а не человек вручную. Новый вариант бюллетеней планируют использовать уже на следующих выборах в 2025 году. Но к дизайну новых бюллетеней также есть вопросы у политологов, сообщила передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.

Как могут выглядеть новые бюллетени для голосования на выборах? Во-первых, больше никаких плюсиков и вычеркиваний: возле фамилии кандидатов появятся квадратики с кружочками внутри. Разработаны два варианта чёрно-белый и зелёно-красный. Сверху надписи "За" и "Против". Если вы поддерживаете конкретного кандидата или не поддерживаете, то нужно будет закрасить соответствующий кружок.

Во-вторых, они станут больше нынешних. Формат конкретного бюллетеня будет зависеть от выборов и от количества кандидатов в списке.

Как рассказала глава Центральной избирательной комиссии Кристине Саулите, новый вариант бюллетеней ускорит процесс подсчёта голосов.

"Главная причина [инновации] — чтобы можно было обеспечить подсчёт голосов в электронном виде. Не считать вручную, а чтобы все отметки избирателей было легко просканировать. Это относится как к выборам, так и к референдумам. Процесс [подсчета] станет удобнее и надежнее. Консультанты, разработчики программ, эксперты госучреждений пришли к выводу, что вычёркивания, такие как были до сих пор, электронно трудно прочесть", — пояснила она смысл предложенного нововведения.

Она заверила, что если возникают сомнения или есть подозрения о возможной ошибке, работу сканера можно перепроверить.

Соответствующую концепцию ЦИК в понедельник представил депутатам парламентской комиссии по госуправлению. Впрочем, в нынешнем виде она у политолога Иветы Кажоки вызывает вопросы.

"Если замысел в том, чтобы закрасить кружочек, тогда сразу возникает вопрос: сколько из этого кружочка надо заполнить, чтобы машина посчитала его заполненным? И сколько надо, чтобы человек посчитал, что это заполнено? А если у человека, например, что-то не то с координацией, он заполняет бюллетень маркером, и у него немного дрожит рука?" — рассуждает она

Глава Центральной избирательной комиссии заверила, что новый дизайн будет проверен с помощью фокус-групп. Людям разного возраста предложат заполнить бюллетени и проверят, как справляются сканеры, нужно ли что-то изменить. Новый вариант бюллетеней планируют использовать уже на следующих выборах в 2025 году.

Депутаты комиссии Сейма по делам госуправления и самоуправлений поддержали вариант цветных бюллетеней.

Чтобы на выборах можно было использовать новые варианты бюллетеней нужно внести изменения в законы о выборах в самоуправления, в Сейм и Европейский парламент.

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