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За 20 лет 269 352 физических лица не вызывали ни одного ДТП, а 2444 физических лица понесли ответственность за более чем пять ДТП. Об этом свидетельствуют данные Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, сообщает LETA со ссылкой на Dienas Bizness.

В целом данные касаются 574 076 физических лиц - резидентов Латвии. 202 867 человек стали виновниками одного ДТП. В истории страховых случаев есть только те несчастные случаи, в которых виноват сам водитель.

С 1 августа этого года систему оценки рисков при обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (OCTA) "bonus-malus" заменит история страховых данных. Прежняя система "bonus-malus" обеспечивала пересмотр данных страховой истории - количества вызванных ДТП (страховых случаев) и дней страхования - раз в год за последние 11 лет.

В дальнейшем восстановление данных истории страхования лица будет осуществляться ежедневно за период с 1 мая 2004 года. Кроме того, страховая история (количество дней, страховые случаи) будет фиксироваться и у владельца, и у держателя автомобиля, а сейчас есть различия в том, в какой момент у кого эта история накапливается.

Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашин пояснил, что при оценке рисков клиентов страховщики по-прежнему будут учитывать историю страхования собственника транспортного средства или зарегистрированного держателя, включающую показатели прежних страховых случаев и количества дней страхования, а также другие критерии/факторы риска каждого страховщика (например, данные о штрафных пунктах собственника, цель и место использования транспортного средства, и т.п.).

Абашин подчеркнул, что реорганизация системы "bonus-malus" не повлияет на то, как страховщики будут определять страховые премии (цену полиса), поскольку, как и прежде, каждый страховщик будет самостоятельно оценивать страховой риск клиента и определять размер страховой премии.

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