Цель варварских ракетных ударов России по гражданской инфраструктуре Украины, включая детскую больницу "Охматдит" в Киеве, — вызвать хаос, потоки беженцев и протесты за прекращение войны, заявил агентству ЛЕТА офицер штаба Национальной гвардии Латвии, майор Янис Слайдиньш. Он также считает, что США должны дать разрешение украинцам на удары по более "глубинной" территории России с использованием американского оружия.

Ракетные удары в понедельник были несомненно запланированы, и не исключено, что координаты были предоставлены российскими агентами, считает Слаидиньш. Атаки произошли накануне саммита НАТО, где будет обсуждаться поддержка Украины и Россия таким образом посылает сообщение западным странам, что она продолжит эскалацию и создание хаоса с целью вызвать большие потоки беженцев накануне осени, отметил прдставитель латвийской Нацгвардии.

Также целью таких ударов является создание протестов среди украинского общества против бесполезного сопротивления и для скорейшего окончания войны, считает он.

Однако история показывает, что такая тактика не приносит успеха и лишь усиливает желание украинцев сопротивляться и отказываться от переговоров о перемирии, добавил Слайдиньш.

Он также отметил, что украинцы не имеют возможности повлиять на такие ракетные запуски, так как они производятся с расстояния 2000 километров. Атаки с помощью дронов не могут повлиять на места запуска российских ракет.

В то же время майор Слайдиньш считает, что США должны дать разрешение украинцам на удары по "глубинной" территории России с использованием американского оружия. Эксперт также выразил надежду, что на саммите НАТО будут приняты решения по усилению противовоздушной обороны Украины.

Ранее сообщалось, что западные страны в понедельник осудили ракетные удары России по Украине, в результате которых погибли по меньшей мере 36 человек и были нанесены повреждения детской больнице "Охматдит" в Киеве и другим объектам.

Десятки добровольцев, работников больницы и спасателей обследовали руины детской больницы в поисках выживших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия выпустила десятки ракет по Киеву и городам на юге и востоке страны.

Украинские чиновники сообщили, что в результате 38 ударов крылатыми и баллистическими ракетами, из которых украинским зенитчикам удалось сбить из них 30. Погибли 33 человека, были ранены 136 человек.

В результате обстрела были повреждены более 50 гражданских объектов, включая жилые дома, одно офисное здание и две медицинские учреждения, в том числе детскую больницу "Охматдет" в Киеве, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В Днепропетровской области российские военные убили 11 человек, включая одного человека в Днепре и 10 в родном городе Зеленского Кривом Роге; в Киеве убиты 22 человека, а в городе Покровск — три человека.

Президент США Джо Байден в понедельник пообещал "новые меры" по усилению противовоздушной обороны Украины. Он сообщил, что США и союзники объявят о новой поддержке Украины на саммите НАТО, который состоится на этой неделе в Вашингтоне, и охарактеризовал ракетные удары как "ужасное напоминание о жестокости России" в войне в Украине.

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