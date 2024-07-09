В связи с дисциплинарным делом, возбужденным премьер-министром Эвикой Силиней, правительство во вторник приняло решение понизить в должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса, сообщила Силиня на пресс-конференции после заседания правительства.

Силиня пояснила, что дисциплинарная комиссия выявила нарушения закона о государственных закупках, поэтому и было принято такое решение.

"Дисциплинарная комиссия установила наличие нарушений, и директор отвечает за то, чтобы процедура закупок была проведена в соответствии с законом", - сказала Силиня.

Цитсковскис сможет обжаловать решение, но это не помешает исполнению приказа.

Понижение в должности применено на три года.

Цитсковскису предложено выполнять обязанности начальника отдела хозяйственного обеспечения Государственной канцелярии.

В начале апреля в ответ на информацию Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по оценке законности использования специальных рейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Силиня распорядилась создать комиссию для служебной проверки.

Параллельно, уже в начале мая, Силиня издал приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Цитсковскиса.

В промежуточном отчете был сделан вывод, что Цитсковскис мог совершить дисциплинарный проступок, не выполнив должным образом положения закона, то есть необоснованно не выполнив свои обязанности или выполнив их небрежно и ненадлежащим образом, в том числе ненадлежащим образом распорядившись финансовыми ресурсами, что привело к существенному материальному ущербу для государства или существенному ущербу интересам государства.

Ранее Силиня приняла решение отстранить Цитсковскиса от исполнения обязанностей на время дисциплинарного расследования.

Как сообщалось ранее, Государственный контроль установил, что незаконные и неэкономные действия при организации специальных полетов Кариньша привели к неоправданным из бюджета Латвии и ЕС на сумму около 545 000 евро.

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