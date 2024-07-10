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Продолжаются дискуссии по поводу изменений в оплате больничных. Работодатели выступают за то, чтобы сократить число оплачиваемых дней и уменьшить сумму, которую они выплачивают заболевшим сотрудникам. Профсоюзы категорически не хотят продвигать эту инициативу. Но есть и третья сторона — врачи. Что думают они? В передаче Латвийского Радио-4 "Домская площадь" свое мнение высказал профессор, президент Латвийского общества реабилитационных профессиональных организаций Айвар Ветра.

С одной стороны, медики считают, что сотрудники не должны выходить на работу не полностью выздоровевшими — особенно если речь идет о заразных заболеваниях. С другой стороны, при нынешней системе недобросовестные работники могут брать больничный, просто чтобы увильнуть от работы и отдохнуть.

"Когда человек находится на больничном, на работу не ходит, но при этом продолжает заниматься всякими своими делами, это приводит к двусмысленной ситуации, — признает Айварс Ветра.

Существует международная система оценки функционирования человека. Однако, в Латвии ее используют только в тех случаях, когда нужно установить инвалидность. При обычных заболеваниях ее не используют.

"Болезнь — нарушение здоровья, но это не значит, что человек не может работать. Если у вас сломана нога, это не значит, что вы не можете сидеть за компьютером. Когда речь идет о временной нетрудоспособности, одного диагноза нам мало. Диагноз годится, когда человек болеет инфекционным заболеванием — там все понятно, нужен карантин, больного надо изолировать. Или инсульт — тоже понятно, что человек должен находиться в больнице. Но когда есть обострения хронических болезней, или травмы, которые требуют длительной реабилитации, — в этих случаях один только диагноз не позволяет принять решение о нетрудоспособности", — говорит Айвар Ветра.

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