С 1 марта 2024 года сортировка биоотходов в Латвии стала обязательной. Как справляются люди с новой задачей? Об этом программе Латвийского Радио-4 "Домская площадь" рассказала руководитель управления окружающей среды и развития предприятия Getliņi EKO Лига Шмите, цитирует Rus.Lsm.

Предприятие Getliņi EKO регулярно проводит опросы населения на тему сортировки отходов. Согласно исследованию, проведенному 23 октября 2023-го года, 72 процента жителей Латвии биоотходы не сортировали. Прошло всего 9 месяцев, и картина радикально изменилась: новое исследование, проведенное в июле, показало, что таких людей теперь только 43 процента.

Лига Шмите признает, что для того, чтобы изменилось сознание людей, должен пройти какой-то срок. "На западе биоотходы сортируют уже много лет, и люди к этому привыкли. Привыкнут и у нас".

Что сегодня останавливает людей от сортировки биомусора? Основная причина — жалобы на антисанитарию. Лига считает, что часто в целях экономии домохозяйства заводят слишком большие контейнеры для биоотходов и слишком редко их вывозят — отсюда появление устойчивых запахов и даже червей.

Чем чаще вы вывозите биоотходы, тем меньше от них проблем.

Специалист напомнила о том, что дома собирать биоотходы можно в специальные домашние контейнеры, а также в бумажные или биоразлагаемые пластиковые пакеты, которые можно купить в крупных торговых сетях.

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