Большинство, а именно 71% жителей Латвии, не могут проплыть как минимум 200 метров, а каждый третий признался, что в жизни оказывался в потенциально опасной для жизни ситуации на воде, согласно проведенному Латвийской федерацией плавания (LPF) и обществом "Безопасное плавание" ("Peldēt droši") опросу.

Уровень навыков плавания у жителей Латвии критически низкий. Данные опроса показывают, что только 5% взрослых оценивают свои навыки плавания как очень хорошие, а 32% – как хорошие.

Уменьшить трагическую статистику утопленников в нашей стране может только всесторонняя и регулярная программа обучения плаванию, считает президент LPF Айварс Платонов указывает. В настоящее время только 23% детей в школах имеют возможность обучаться плаванию под руководством компетентных педагогов, и этот показатель снизился на 6% по сравнению с 2019 годом. Среди взрослых респондентов организованное обучение плаванию прошли только 22%.

Абсолютное большинство, а именно 68% респондентов указали в опросе, что научились плавать от родителей или самостоятельно. Платонов добавляет, что такое обучение создает ложное самовосприятие. Людям не хватает понимания того, насколько много они не знают, что приводит к завышенной самоуверенности и опасным для жизни ситуациям.

Данные исследования подтверждают это – среди тех, кто научился плавать самостоятельно, 37% оценивают свои навыки как хорошие или отличные. При этом, лишь 26% могут проплыть дистанцию, соответствующую определению плавательных навыков – проплыть 200 метров без остановки. Среди тех, кто учился плавать на специальных занятиях, только 66% способны на это.

Исследование показывает, что учившиеся плаванию в бассейне под руководством тренера респонденты также лучше осведомлены о правилах безопасного поведения на воде. Те, кто умеют плавать, чаще выбирают отдых на общественных пляжах с присутствием спасателей или в бассейне. В то время как те, кто учился плавать у знакомых или родителей, или люди с плохими и средними навыками, гораздо реже посещают бассейн и предпочитают плавать в природных водоемах. И не обращают особого внимания на безопасность.

Согласно опросу, 59% плохо плавающих респондентов признались, что летом все же посещают какие-либо места для купания.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, утопление является одной из наиболее частых внешних причин смерти среди жителей Латвии до 54 лет, включая детей до 17 лет. Ежегодно тонут в среднем 129 человек, из которых семеро – дети. Мужчины тонут в 3,5 раза чаще, чем женщины.

Абсолютное большинство респондентов указывают два главных причины несчастных случаев на воде – употребление алкоголя или других наркотических веществ, что отметили 79% опрошенных, и переоценка своих навыков – 74%.

Все еще высок - 57% - процент респондентов, которые бросились бы спасать человека на воде, даже не имея навыков спасения утопающих. Бросился бы в воду и каждый четвертый, кто оценил свои навыки плавания как плохие. Смог бы он спасти человека, и не утонуть при этом сам?

Данные опроса также показывают, что с 24% до 30% увеличилось число тех, кто признал, что попадал в потенциально опасные для жизни ситуации на воде. Также увеличилось число тех, кто не обучался спасению утопающих, но готов идти в воду, чтобы спасти своих близких или любого человека в беде - с 30% до 34% и с 21% до 23% соответственно. Однако лишь немногие готовы сделать замечание окружающим за опасное поведение у воды.

Плавательные организации призывают разработать на уровне государственного управления стратегию и план действий по улучшению безопасности на воде и предотвращению рисков утопления, охватывая как обучение и просвещение общества, так и совершенствование нормативной базы, развитие подходящей инфраструктуры и регулярный мониторинг и анализ ситуации.

Также они призывают расширить доступность обучения плаванию в школах. Государство и муниципалитеты должны способствовать интеграции программ обучения плаванию в систему образования, особенно для учащихся 1-3 классов. Цель - обеспечить достаточное количество часов и качество, а также гарантировать софинансирование государственной программой обучения плаванию для детей в школах.

Организации также рекомендуют разработать и внедрить учебную программу по водной компетенции объемом 108 часов и методические материалы, по которым проводится обучение плаванию в образовательных учреждениях, с четко определенными достижимыми результатами после каждого учебного года и регулярным мониторингом. Важно также ввести шкалу освоения плавательных навыков, отмечают представители LPF и "Безопасное плавание".

Кроме того, организации призывают к повышению осведомленности общественности о безопасности на воде, рисках употребления алкоголя и важности использования спасательных жилетов через информационные и образовательные кампании. Также следует организовать обучение плаванию и другим навыкам для взрослых, создавая сотрудничество с государственными и муниципальными учреждениями, а также неправительственными организациями.

В отношении безопасных мест для купания необходимо укреплять и расширять сеть официальных и подходящих для отдыха мест для купания с дежурными спасателями. Одновременно поощряя выбор граждан в пользу отдыха именно в безопасных местах для купания, подчеркнули организации.

Одновременно плавательные организации отмечают, что инвестиции в строительство и содержание бассейнов и других объектов плавательной инфраструктуры важны для обеспечения доступа к качественному обучению плаванию во всех регионах. Особенно необходимо думать о доступности бассейнов в Мадонском, Тукумском и Талсинском краях, а также в Риге.

Опрос был проведен в мае и июне 2024 года маркетинговым исследовательским предприятием Berg Research по заказу LPF в рамках проекта "Приближается лето – помни о безопасности на воде".

Опрос финансировал Фондом интеграции общества из средств государственного бюджета, выделенных Министерством культуры.

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