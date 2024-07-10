Многие региональные СМИ находятся в сложной финансовой ситуации, некоторые закрываются или уже перестали выходить. Эта тенденция беспокоит медиаэкспертов, которые опасаются, как бы Латвия не превратились в информационную пустыню, как это уже произошло во многих странах Европы, сообщает Латвийское радио 4, цитирует Rus.Lsm.

С июля в Латгалии перестала выходить газета Ludzas Zeme, а добельская районная газета прекратила выпуск еще в прошлом году. Осенью 2020-го закрылась газета Kursas Laiks. Еще во время пандемии сократились подписка и продажи газет, объем рекламы снизился на 20–50% , сотрудникам сокращали зарплаты, прокатилась волна увольнений. Часть необходимых средств удается найти через конкурсы проектов, в которых региональные СМИ активно участвуют.

Но и это далеко не всегда спасает от закрытия печатных изданий. Редактор газеты Ludzas Zeme Лайма Линужа говорит, "бумагу" читают в основном пожилые люди — пресса в привычном виде умирает. В приграничье из-за депопуляции из года в год становится все меньше подписчиков и покупателей газет.

Рекламы тоже нет, потому что в Латгалии многие предприятия закрылись. Добили Ludzas Zeme проекты, не утвержденные Фондом поддержки масс-медиа — редакция подавала на соискание финансирования семь проектов на общую сумму 110 тыс. евро. Утвердили же ей вдесятеро меньшую сумму. Итог — решение о закрытии. И в такой же ситуации еще несколько СМИ в регионах.

Однако в Министерстве культуры не согласны с тем, что государство не поддерживает региональные масс-медиа. Внештатный советник министерства по вопросам средств массовой информации Карлис Дагилис подчеркивает, что для поддержки СМИ, особенно региональных, сделано немало — есть фонд поддержки, в этом году из него доступно 4,3 млн евро. Поддержка именно региональных СМИ увеличилась в четыре раза, и уже в этом году в распоряжении изданий будет почти 2 млн евро.

Правда, и конкуренция растет с каждым годом. В этом году было получено 86 заявок на проекты — 59 одобрены. У латгальских СМИ будет также дополнительная возможность претендовать еще на 200 тысяч евро поддержки. Но не рискует ли Латгалия и правда превратиться в "информационную пустыню"? Карлис Дагилис убежден, что региональным изданиям нужно подстраиваться под привычки читателей, а они меняются.

Представители региональных СМИ призывают также задуматься о том, что при отсутствии местных информационных изданий, особенно в приграничных районах Латгалии, возрастает риск дезинформации с российской стороны.

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