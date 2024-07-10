В рижском микрорайоне Тейка камеру наблюдения муниципальной полиции установили не на столбе, а на стволе дерева. Арборист Эдгар Нейландс прогнозирует, что металлическое крепление со временем может "задушить" дерево. Как и почему оборудование разместили таким образом, выясняла передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.

Такие временные камеры Рижская дума вместе с полицией самоуправления устанавливает в разных местах города, чтобы следить за порядком и за соблюдением правил дорожного движения. Обычно их ставят на столбах. Но здесь, на Тейке, столбов в нужном месте не оказалось. Поэтому видеоустройство повесили прямо на дерево.

Не вредит ли это дереву?

"Здоровое дерево каждый год растёт в толщину. В среднем диаметр увеличивается на один сантиметр, но по периметру это уже 3 сантиметра. Поэтому если мы ставим что-то жесткое вокруг ствола, мы его душим. Это вопрос времени, может, года или десяти, но где-то в этом промежутке дерево погибает. Металл — один из самых твёрдых материалов, мы можем задушить им деревья", — говорит арборист Эдгар Нейландс.

Он показывает фрагмент "задушенного" дерева.

Арборист говорит, что конструкции вроде металлических креплений на стволе, врезаясь в дерево, мешают прохождению сока в коре вдоль ствола, из-за чего дерево постепенно высыхает.

В полиции самоуправления рассказали, что ведомство лишь указывает в какой точке города нужно установить камеру, а конкретное решение выбирает муниципальное учреждение "Рижское цифровое агентство".

Комментируя конкретную ситуацию, представитель Рижской думы Мартиньш Вилемсонс заверил: "Особо долго эти камеры там не будут, это передвижные камеры. Полиция принимает решение в каком месте и как долго они будут стоять. Если будут рассчитывать на долгое время, то поставят постоянные камеры на отдельные столбы или будет другое решение. Для установки на деревьях есть другие решения — например, эластичные ленты или обручи, которые время от времени можно делать свободнее".

В думе говорят, что конкретная камера на улице Лиелвардес стоит на дереве уже с весны. Как долго она там еще простоит, не ответили. Но уже сейчас видно, что нескольких месяцев оказалось достаточно, чтобы металл начал сжимать ствол дерева.

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