В связи с делом о специальных авиарейсах пониженный в должности директор Госканцелярии Янис Цитсковскис обратится в правоохранительные органы в связи с попытками повлиять на него, следует из его слов в передаче телеканала TV3 900 sekundes, сообщает агентстсво LETA.

Он сказал, что сейчас обобщает все имеющиеся в его распоряжении материалы. "Есть письменный материал, есть электронные письма с файлами, где четко видно, что каждый написал, какие точки зрения хочет выразить. И затем следует устный разговор, где два должностных лица бюро премьер-министра, в том числе парламентский секретарь премьер-министра Даце Клявиня, пытаются убедить меня дать желаемое мнение, взамен обещая не оценивать мою ответственность", - утверждал Цитсковскис.

Он подчеркнул, что может подтвердить это документально.

Цитсковскис также сказал, что в среду обратился с заявлением к премьеру в связи со своим понижением в должности. Он просил перевести его на такую должность, которая соответствует опыту, знаниям и практике, а если это невозможно, то он требует прекратить с ним трудовые отношения.

Как сообщалось, парламентский секретарь премьер-министра Клявиня и другие должностные лица отрицают утверждения Цитсковскиса об их участии в деле о специальных авиарейсах.

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