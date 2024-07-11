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В четверг днем было нарушено электроснабжение около 8800 потребителей предприятия Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.

Наиболее масштабные перебои в электроснабжении были зафиксированы в городе Бауска и крае.

Компания "Sadales tīkls" работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение потребителей.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сегодня в Латвию пришли грозы с порывами ветра 20-24 метра в секунду, а в центре страны - до 30 метров в секунду, очень сильные дожди и местами град.

Объявлено красное предупреждение о грозе в центральной части страны и оранжевое предупреждение в западной и восточной частях страны.

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