Сильный ветер сорвал крышу арены стадиона в Бауске в четверг днем, сообщил агентству ЛЕТА исполнительный директор Баускского самоуправления Ивар Романов.

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.

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