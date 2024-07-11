Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Сильный ветер сорвал крышу арены стадиона в Бауске в четверг днем, сообщил агентству ЛЕТА исполнительный директор Баускского самоуправления Ивар Романов.

По сообщениям, буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit