В связи со скандалом, связанным со специальными авиарейсами бывшего премьер-министра и министра иностранных дел Кришьяниса Кариньша, одному сотруднику Государственной канцелярии урезали зарплату, а другой уволился.

По словам пресс-секретаря Кабинета министров Санты Йиргенсоне, Государственная канцелярия провела дисциплинарное расследование для выяснения обстоятельств, связанных с действиями этих двух сотрудников.

Дисциплинарное расследование было завершено 20 июня, и один из фигурантов дела был подвергнут дисциплинарному взысканию с временным сокращением вознаграждения.

Другой фигурант дела прекратил трудовые отношения с учреждением до завершения дисциплинарного расследования по собственному желанию, в связи с чем дисциплинарное производство в отношении него было прекращено.

По словам Йиргенсоне, обстоятельства еще одного возможного дисциплинарного дела в отношении одного из сотрудников в настоящее время изучаются.

Как сообщалось ранее, 10 июля премьер-министр Эвика Силиня в интервью Латвийскому телевидению заявила, что в связи с закупками Государственной канцелярии будет рассмотрена ответственность еще нескольких лиц.

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