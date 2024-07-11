В четверг днем Латвию достигла гроза, которая нанесла наибольшие разрушения в Бауске и ее окрестностях.
Как свидетельствуют опубликованные пользователями социальных сетей записи, в Бауске бушевала сильная гроза, дул чрезвычайно сильный ветер, ломая деревья и причиняя другие разрушения. В то время как в других местах пользователи соцсетей не дождались предсказанной грозы.
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