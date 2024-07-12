Первое и главное задание Латвии - развитие полигона в Селии, заявил после саммита НАТО в Вашингтоне в США президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он упомянул, что лично посетил расположение базы военного полигона и увидел, что работы продвигаются вперед. Президент также проинформирован о запланированных работах в этом и последующие годы. Развивается инфраструктура, которая позволит принять в Латвии многонациональную бригаду НАТО.

"Самые сложные работы - развитие инфраструктуры для приема союзников, создание полигона для проведения учений. Планируется, что полигон в Селии станет крупнейшим в странах Балтии. От нас ждут развития полигона и для нас самих это тоже важно", - сказал Ринкевич.

На вопрос, как он оценивает саммит НАТО, президент Латвии ответил, что по его итогам страны альянса добились того, чего хотели. А именно, соглашения о пакете поддержки Украине и политической новости о том, что путь Украины в НАТО необратим.

Ринкевич отметил, что на саммите приняты решения, касающиеся укрепления противовоздушной обороны восточного фланга НАТО, решения, связанные с мобилизацией оборонной промышленности, увеличением оборонных займов тем странам, которые еще не выделяют на оборону 2% от ВВП. Он подчеркнул, что этот критерий в этом году выполнят 23 из 33 стран-членов альянса.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Bloomberg" отметил, что Украина не получит приглашения присоединиться к саммиту НАТО. Отвечая на вопрос, обсуждался ли на саммите этот вопрос, Ринкевич отметил, что дискуссий по этому вопросу не было. Он рассказал, что состоялось заседание совета Украины и НАТО, в котором приняли участие Зеленский и многие страны альянса подтвердили свою поддержку Украине.

Ринкевич сказал, что проект декларации саммита НАТО на уровне послов был подготовлен с тесным участием Украины. Он предположил, что это, возможно, помогло не тратить время на дискуссии, о которых было совершенно ясно, что результата не будет, поэтому состоялись дискуссии о том, что еще надо с делать, чтобы помочь Украине победить в этой войне, дискуссии о практической помощи. Кроме того, часть, хотя и не все страны альянса подтвердили, что они видят Украину частью Организации Североатлантического договора.

Лидеры НАТО в среду, 10 июля, на саммите альянса пообещали, что в следующем году Украине будет выделена военная помощь в размере не менее 40 миллиардов евро, чтобы помочь ей бороться с Россией. Объем членских взносов стран-участниц будет пересмотрен на следующем саммите НАТО в Гааге и на последующих саммитах также возможен пересмотр суммы помощи Украине.

На вопрос, почему странам-участницам альянса не удалось договориться о долгосрочном пакете помощи, который не пришлось бы каждый раз утверждать на саммитах, президент Латвии ответил, что страны-участницы разные, с различными политическими процедурами и мнениями. По его мнению, это нормально, но соглашение о военной помощи в размере не менее 40 миллиардов евро, а также намерение продолжать процесс, являются компромиссом.

Говоря о решениях саммита в контексте Латвии, президент выделил дополнительные решения в сфере противовоздушной обороны. Он отметил, что во время саммита встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, оценив прогресс по развитию бригады в Латвии. Ринкевич акцентировал внимание на том, что Канада стала первой из стран НАТО, которая возглавит боевую группу не в масштабе батальона, а бригады. Он подчеркнул, что Латвия пока единственная страна-участница, для которой этот прогресс достаточно хорош.

"Дополнительные солдаты, вложения в патрулирование воздушного пространства - все эти вопросы готовятся и рассматриваются перед каждым саммитом. Но надо сказать, что более углубленная информация относится к разделу классифицированных документов, поскольку на саммите утверждается не только декларация, но и ряд секретных документов, которые готовят министры обороны", - сказал президент.

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