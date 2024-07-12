Премьер-министр Латвии Эвика Силиня (JV) в воскресенье, 14 июля, вместе с лидерами других стран посетит финальный матч чемпионата Европы по футболу в Берлине, Германия, сообщила агентству LETA пресс-секретарь Кабинета министров Санта Йиргенсоне.

Силиня отправится туда по приглашению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Латвийской футбольной федерации. В Берлине Силиня встретится с президентом УЕФА Александером Чеферином и другими представителями ассоциации.

Чемпионат Европы 2024 года проходит с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. Новая чемпионка Европы будет определена на Олимпийском стадионе в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая в 2021 году обыграла Англию в финале в Лондоне по пенальти.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !