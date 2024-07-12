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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) намерена усложнить экзамен по теории вождения. Грядут изменения и в отношении вождения с так называемыми "белыми" правами; непрофессиональным инструкторам, которые обучают начинающих водителей с учебными правами, придется регистрироваться в специальном регистре. Об этом рассказывает Служба новостей Латвийского радио, цитирует Rus.Lsm.

Поводом для таких инициатив CSDD стала напряженная ситуация на латвийских дорогах, а именно участившиеся в последнее время трагические ДТП.

В одном из них недавних случаев за рулем автомашины находился 16-летний подросток. Несмотря на то, что рядом с ним находилась его мать, умевшая водить машину, рокового столкновения при обгоне с грузовиком, избежать не удалось. Как выяснилось, подросток даже не учился в автошколе, вождению его обучали члены семьи.

В CSDD на такое внешкольное обучение смотрят, с одной стороны, положительно: это дополнительная практика вождения, необходимый опыт для сдачи экзамена. Для многих это еще и существенная денежная экономия на уроках со школьным инструктором. Однако, тут хотят все же усилить требования к так называемым домашним учителям, говорит руководитель Департамента квалификации Юрис Тетерис.

"Планируется продвигать инициативы по увеличению возраста, с которого можно проводить такие индивидуальные занятия. Но если кто зарекомендовал себя как несознательный водитель, если у кого-то в определенный период были изъяты водительские права, начислены штрафные пункты за нарушения — они проводить такие занятия не смогут. Те же, кто проводят подобное индивидуальное обучение, должны будут зарегистрироваться в системе обслуживания CSDD и получить своего рода виртуальное разрешение на эти занятия", — объясняет он суть планируемых нововведений.

Изменятся и требования на экзамене по теории вождения, говорят в CSDD. В Дирекции давно обратили внимание, что многие сдающие тест просто заучивают правильные ответы на вопросы, не пытаясь даже разобраться в их сути. Поэтому решено не то чтобы усложнить экзамен, но изменить подход к нему, заставляя будущих водителей более вдумчиво относиться к поставленным перед ними задачами.

Теперь не все экзаменационные вопросы выкладывают на сайте CSDD, как это было раньше, говорит Юрис Тетерис.

И автошколы, и полиция также выступают за более серьезную подготовку будущих автоводителей и их более строгую экзаменацию. Теорию и практику вождения предлагают дополнить некоторыми элементами — например, маневрами обгона вне населенных пунктов. Именно такие рискованные обгоны стали некоторых недавних тяжелых ДТП, в которых погибли люди.

Что касается регистрации тех, кто готов обучать друзей и родственников вождению вне автошколы, то соответствующие инициативы, предлагаемые Дирекцией, еще надо утвердить на законодательном уровне. При этом никакие из нововведений на стоимости экзамена по вождению, не скажутся, уверяют в ней.

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