Популярный сайт путешествий Tripadvisor назвал Музей оккупации Латвии одним из самых популярных туристических объектов в стране, сообщили агентству LЕТА в музее.

Музей получил сертификат Tripadvisor через два года после открытия экспозиции на площади Латышских стрелков летом 2022 года. Как отметили в музее, сертификат означает, что музей входит в категорию тех 10% достопримечательностей, которые интересны путешественникам со всего мира.

По данным музея, за два года экспозицию посетили около 170 000 человек, а целом за этот период Музей оккупации и Угловой дом - почти 280 000 человек. 65% посетителей составили иностранные туристы из 120 стран.

Музей оккупации и его экспозиция в Угловом доме на улице Бривибас в отзывах путешественников занимают второе и третье места среди всех латвийских музеев и туристических достопримечательностей. Первое место на сайте Tripadvisor отдано Дому Черноголовых.

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