На улице Слокас завершены ремонтные работы в направлении центра, поэтому с 17 июля автобусы маршрутов NN 30, 37, 41 и 54 в сторону центра возобновят движение по основному маршруту, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью SIA "Rīgas Satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

В свою очередь, из-за ремонтных по направлению из центра в Даугавгриву, Иманту и Волери автобусы будут курсировать по объездной дороге.

Автобус 30-го маршрута в направлении Даугавгривы будет курсировать по маршруту до улицы Кр.Валдемара, далее по улице Кр.Валдемара, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема и далее по маршруту.

Автобус не будет останавливаться на остановках "Mārtiņa iela" и "Baldones iela", а будет останавливаться на остановках "улица Баложу", "улица Мелнсила", "улица Агенскална" и "улица Кулдигас" на объездной дороге.

Автобусные 37-го и 41-го маршрутов в направлении Иманты будут курсировать по маршруту до улицы Кр. Валдемара, далее по улице Кр.Валдемара, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема, Юрмалас гатве и далее по маршруту.

Автобусы не будут останавливаться на остановке "Улица Балдонес", а будут останавливаться на остановках "улица Баложу", "улица Мелнсила", "улица Агенскална" и "улица Кулдигас" на объездной дороге.

Автобус 54-го маршрута в направлении Волери будет курсировать по обычному маршруту до улицы Слокас, далее по улице Слокас, улице Калнциема, улице Баложу, улице Кристапа, улице Мелнсила, улице Вилипа, улице Дзирциема и далее по маршруту. Автобус не будет обслуживать остановки "улица Мартиня" и "улица Балдонес", а будет останавливаться на остановках "улица Баложу", "улица Мелнсила", "улица Агенскална" и "улица Кулдигас" на объездном пути.

На улице Слокас, в сторону центра, реконструируется остановка "улица Мартиня" 1-го и 5-го трамвайных маршрутов, а также автобусных маршрутов NN 30 и 54.

Ремонтные работы на улице Слокас планируется завершить к концу августа.

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