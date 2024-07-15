Фармацевтическая отрасль повторно призывает премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство") и Министерство здравоохранения остановить реформу регулирования цен на лекарства. Об этом агентству LETA сообщили представители нескольких отраслевых организаций после встречи с министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери ("Новое Единство"), а также представители канцелярии премьер-министра.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтических производителей Райна Дурейя-Домбровска рассказала агентству LETA, что в пятницу, 12 июля, вечером министерство в электронном виде отправило приглашение на встречу в понедельник, 15 июля, утром, чтобы обсудить опасения, высказанные различными организациями по поводу реформы. Но встреча еще раз доказала, что ни министерство, ни министр не готовы к разговору по существу.

"Даже на заседании в понедельник министерство не смогло представить какие-либо расчеты, оценку рисков или конкретные решения, которые помогли бы их предотвратить", - отметила Дурейя-Домбровска, добавив, что диалог носит формальный характер, что подтверждает и тот факт, что премьер-министр не участвовала в решении столь важного вопроса.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила в понедельник, 15 июля, после заседания коалиции, что вопрос цен на рецептурные лекарства будет рассмотрен во вторник в правительстве. На встрече будут заслушаны министр здравоохранения, а также организации, выразившие обеспокоенность.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтических производителей подчеркивает, что ранее в ассоциации высказывали мнение, что реформа цен на лекарства, предложенная Минздравом и Абу Мери, носит поспешный характер, а консультации с представителями отрасли здравоохранения - формальный характер. Нет цели обсуждать и понять специфику отрасли, чтобы прийти к лучшим решениям. Предложениям, которые исходят от отрасли, не дается оценка, к ним не прислушиваются.

В свою очередь исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического ухода Кристине Ючковича рассказала агентству LETA, что Министерство здравоохранения продолжает продвигать реформу, которая предусматривает уменьшение количества аптек и доступности лекарств для жителей.

"Здесь речь идет не только о том, чьи и какие доходы уменьшатся, мы говорим о потенциальной нехватке лекарств для детей, мам и бабушек в отдаленных регионах Латвии и о критическом уменьшении количества аптек", - подчеркнул Ючковича.

Как уже сообщалось, в начале июля восемь общественных организаций фармацевтической отрасли направили Эвике Силине письмо с просьбой остановить дальнейшее продвижение поправок.

Хотя в аннотации к проекту правил говорится, что он обсуждался с отраслью, организации обращают внимание на то, что на практике проводились формальные встречи, на которых министерство заявило о своем намерении. Последующие возражения и предложения общественных организаций не принимались во внимание. В организациях подчеркивают, что их возражения не носят формальный характер, а указывают на возможные последствия, которые могут возникнуть в случае принятия направленных Минздравом поправок.

Призыв приостановить утверждение поправок о принципах ценообразования на лекарства подписали

Латвийское общество фармацевтов, Общество аптек, Латвийская национальная ассоциация поставок лекарств, Латвийская ассоциация фармацевтического ухода, Латвийская ассоциация фармацевтических производителей, Латвийская ассоциация свободных фармацевтов, Ассоциация малых аптек, Латвийская ассоциация аптекарей, а также к ним присоединились клинические фармацевты.

Еще одно письмо премьер-министру, другим министрам, лидерам партий и фракций, представленных в Сейме, подписали и отправили ряд фармацевтов и владельцев аптек.

Авторы письма подчеркивают, что подготовленные Минздравом поправки к Положению о принципах формирования цен на лекарства не учитывают значимость услуг, оказываемых фармацевтом, и не способствуют оказанию качественной фармацевтической помощи. Предложенная модель, по мнению авторов, создаст дополнительное давление на стимулирование продажи безрецептурных препаратов и пищевых добавок в аптеках и снизит роль фармацевта как консультанта.

Письмо, адресованное государственным должностным лицам, подписали фармацевты и владельцы аптек, представляющие 110 аптек и аптечных филиалов по всей Латвии.

Как уже сообщалось, новая модель наценки на лекарства может быть внедрена с 1 ноября. Наибольшее влияние это окажет на те рецептурные лекарства, стоимость которых составляет семь и более евро, ведь именно из-за них жители Латвии едут в Литву и Эстонию.

К тому же предусматривается, что цена лекарства от производителя не может превышать цену в Литве и Эстонии, а цена лекарства в системе компенсации должна быть такой же вне компенсации.

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